Powrót spadków notowań zbóż na światowych giełdach

Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Najbardziej potaniała kukurydza na CBoT- 2,7 proc.

Na światowym rynku zbóż w ostatnich dniach sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie. Obawy przed inwazją Rosji na Ukrainę spowodowały wzrost cen przedwczoraj. Natomiast wczoraj doszło do ewentualnej deeskalacji konfliktu, co przełożyło się na spadek cen zbóż. Jak zachowa się rynek w najbliższych dniach jest nie do przewidzenia- emocje wokół relacji Rosja- Ukraina raczej nadal będą rządzić nastrojami inwestorów.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu potaniała na Matif o 2,6 proc. do 266,75 euro/t (1203 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 15,7 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym spadła o 2,6 proc. i wyniosła 249,50 euro/t (1125 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 12,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym potaniała o 2,4 proc. i kosztowała 286,50 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 18,6 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła 2,7 proc. i wyniosła 251,16 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 15,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 2,65 proc. (266,75 euro/t- 1203 zł/t).

Wykres 1.



Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 2,44 proc. (286,50 USD/t- 1139 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 2,63 proc. (249,50 euro/t- 1125 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 2,71 proc. (251,16 USD/t- 988 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10