Powrót wzrostów cen oleistych na światowych giełdach

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się sporymi wzrostami cen. Najwięcej zyskał kanadyjski rzepak- 3,8 proc.

Wczoraj na światowych rynkach oleistych nastąpiła znaczna poprawa nastojów inwestycyjnych co zaowocowało całkiem sporymi wzrostami cen. Impuls do wzrostów przyszedł z rynku soi, a raczej z prognoz dalszych spadków produkcji tych nasion w Brazylii i Argentynie (o kolejne kilka mln t wobec niedawnych prognoz w raportach USDA).

Notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w lutym wczoraj wzrosły o 2,2 proc. do 753,25 euro/t (3411) zł/t ) i są o 76,2 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 2,2 proc. do 511,19 USD/t i jest o 0,4 proc. droższa niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli wczoraj wzrosły o 3,8 proc. do 1000,70 CAD/t i są wyższe o 50,7 proc. niż przed rokiem.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 2,17 proc. (753,25 euro/t- 3411 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 2,20 proc. (511,19 USD/t- 2041 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 3,81 proc. (1000,70 CAD/t- 3201 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.