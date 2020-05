Produkcja rolna na Białorusi od stycznia do kwietnia br. wzrosła o 5,2 proc.

Według ukraińskiego komitetu statystyki, od stycznia do kwietnia 2020 r. wszelkiego rodzaju gospodarstwa rolne (państwowe przedsiębiorstwa rolne, prywatni rolnicy, gospodarstwa zależne) wytworzyły towary o wartości 4 miliardów rubli białoruskich (1 rubel białoruski = 1,7270 zł , NBP 2020-05-20) co stanowi wzrost o 5,2 proc. rok do roku w porównywalnych cenach.

Od stycznia do kwietnia 2020 r. przedsiębiorstwa rolnicze wytworzyły produkty o wartości 3,3 mld rubli białoruskich, co oznacza wzrost o 5,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r.

Produkcja bydła i drobiu w gospodarstwach wszelkiego rodzaju wyniosła 622,6 tys. ton (o 5 proc. więcej niż w okresie styczeń-kwiecień 2019 r.), W tym 596,2 tys. ton w przedsiębiorstwach rolnych.

Produkcja mleka osiągnęła 2 463 200 ton (wzrost o 5,2 proc.), w tym 2 402,900 w przedsiębiorstwach rolnych.

1 maja pogłowie bydła w przedsiębiorstwach rolnych wynosiło 4,2 miliona sztuk (99 proc. w porównaniu do 1 maja 2019 r.), w tym 1,4 miliona krów (wzrost o 0,2 proc.). Liczba świń wyniosła 2,6 miliona sztuk, co stanowiło 4,2 proc. więcej w porównaniu do 1 maja 2019 r.