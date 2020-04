Produkty mleczne na świecie coraz tańsze

Spadają ceny przetworów mlecznych na światowych rynkach. Cena mleka w skupie również spada.

Pandemia koronawirusa z Chin coraz bardziej przekłada się na rynek mleka. Notowania przetworów mlecznych na internetowej platformie w Nowej Zelandii (GDT) spadły na ostatniej sesji do najniższych poziomów od 17 miesięcy. Spadają także ceny na rynku unijnym. Sytuacja w skupie mleka surowego staje się przez to coraz bardziej napięta i spadki cen wydają się nieuchronne- chociaż jeszcze w marcu w Polsce zniżka była niewielka.

Przetarg na platformie Global Dairy Trade (GDT), który odbył się 21 kwietnia zakończył się spadkiem indeksu GDT (obrazuje zmiany cen przetworów mlecznych) o 4,2 proc. Przez rok (połowa kwietnia 2019- połowa kwietnia 2020) wartość indeksu obniżyła się o 16,7 proc. Kwotowania od ponad trzech miesięcy są pod presją szerzącego się koronawirusa z Chinach. Od połowy stycznia br. spadek wynosi 14,7 proc., a aktualna wartość indeksu jest najniższa od połowy grudnia 2018 r.

Źródło: www.globaldairytrade.info

Mleko pełne w proszku (WMP) na ostatnim przetargu GDT potaniało o 3,9 proc. i kosztowało 2707 USD/t i jest tańsze o 17,2 proc. w stosunku do ceny z połowy kwietnia 2019 r. Natomiast cena mleka odtłuszczonego w proszku (SMP) spadła o 4,9 proc. i wyniosła 2380 USD/t- przez ostatni rok cena obniżyła się o 3,3 proc. Cena masła spadła o 3,6 proc. i wyniosła 4117 USD/t., i jest o 25,7 proc. niższa niż w tym samym czasie przed rokiem.

W marcu według danych GUS średnia cena mleka surowego w skupie w Polsce spadła o 0,4 proc. do 136,86 zł/100 l. Od marca 2019 do marca 2020 mleko potaniało o 0,7 proc. Obecnie cena jest niższa o 11,1 proc. od historycznego maksimum osiągniętego w grudniu 2013 r. (153,93 zł/100 l).

Żródło: GUS

Według danych Komisji Europejskiej (KE) w lutym br. średnia ważona cena mleka w skupie w UE-27 spadła o 0,3 proc. do 35,22 euro/100 kg. Jest to drugi z rzędu miesiąc spadku ceny po wcześniejszych sześciu z rzędu wzrostach kwotowań. Przez ostatnie 12 miesięcy średnia unijna cena mleka podniosła się o 0,1 proc.

Żródło: KE

Według danych KE w Polsce cena mleka surowego w skupie w lutym spadła o 0,7 proc. i wyniosła 32,54 euro/100 kg. W ujęciu luty 2019- luty 2020 kwotowania wzrosły o 1,0 proc.

Żródło: KE

W Unii Europejskiej w okresie 08.03- 05.04.2020 r. cena hurtowa WMP obniżyła się o 6,9 proc. do 2759 euro/t (przez ostatni rok cena spadła o 4,7 proc.). SMP potaniało o 15,4 proc. do 2105 euro/t (przez rok wzrost wyniósł 11,5 proc.). Cena masła spadła o 6,2 proc. do 3294 euro/t i jest niższa o 21,1 proc. niż przed rokiem.