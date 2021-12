Prognoza UE: silny wzrost produkcji roślin wysokobiałkowych

Komisja Europejska przedstawiła swoją perspektywę rozwoju rynków rolnych UE do 2031 roku. W niej zakłada, że w 2031 roku w UE wyprodukuje się 276 mln ton zboża, czyli o 2,5 proc. mniej niż w 2021 roku.

Mniejsza konsumpcja zboża

W tym samym czasie konsumpcja zboża w UE zmniejszy się do 255 mln ton w ciągu dziesięciu lat, przede wszystkim, dlatego, że będzie zużywane mniej zboża na cele paszowe - zapowiedziała Komisja Europejska w swojej średniookresowej ocenie. UE pozostaje konkurencyjna w eksporcie zboża, ale musi radzić sobie z coraz silniejszą konkurencją z regionu Morza Czarnego.

Więcej roślin wysokobiałkowych

Natomiast Komisja Europejska zakłada do 2031 r. znaczny wzrost produkcji roślin wysokobiałkowych o 33 proc. do 5,2 mln ton. Uprawy te nadal będą generować zainteresowanie ze względu na swoje zalety agronomiczne i perspektywy rynkowe, a oczekiwano, że plony wzrosną o 14 proc. do 2031 roku. Konsumpcja w UE w 2031 r. ma być również wyższa niż w 2021 r. i może wzrosnąć o 14 proc. do 5,6 mln ton.

Lekki wzrost produkcji nasion oleistych

Komisja Europejska dostrzega również lekką tendencję wzrostową w produkcji nasion oleistych, przede wszystkim słonecznika i soi. Z drugiej strony produkcja rzepaku stoi przed wyzwaniami związanymi z klimatem i chorobami. Komisja Europejska szacuje produkcję nasion oleistych w UE w 2031 r. na 31,2 mln ton.

Więcej sera i drobiu, mniej wołowiny i wieprzowiny

Raport Perspektyw zakłada wzrost produkcji mleka w UE o 0,5 proc. rocznie. Oczekuje się, że w 2031 r. w UE zostanie wyprodukowanych 162 mln ton mleka. Zwiększona produkcja wykorzystywana będzie przede wszystkim do produkcji sera. Komisja Europejska zakłada roczną stopę wzrostu na poziomie 0,7 proc.

Natomiast w UE spożywać ma się mniej mięsa. Spadek dotyczy spożycia wołowiny i wieprzowiny, podczas gdy popyt na mięso drobiowe będzie większy.

Niepewność cen energii

Rolnicy cierpią z powodu wysokich cen energii i nawozów – wyjaśnił Tassos Haniotis z Komisji Europejskiej podczas „Outlook Conference”. Wahania cen energii były jednym z głównych czynników niepewności w sektorze rolnym. Według eksperta ceny energii potroiły się od początku roku i pomimo wzrostu cen producentów, odbiły się na dochodach rolników. Jednak firmy musiałyby produkować w sposób bardziej przyjazny dla klimatu i jednocześnie zabezpieczać dostawy. Oba cele można było osiągnąć tylko dzięki postępowi technicznemu.