Pszenica na Matif najdroższa od blisko 9 lat

Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen pszenicy i niewielkim sadkiem notowań kukurydzy.

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała wczoraj na Matif o 0,1 proc. do 273,50 euro/t (1255 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 47,2 proc. Obecna cena pszenicy jest najwyższa od grudnia 2012 r. Kolejna najbliższa seria kontraktu z dostawą w grudniu w podrożała o 0,8 proc. do 246,50 euro/t (1131 zł/t). Aktualnie cena pszenicy z dostawą w grudniu jest tańsza od wrześniowej o 9,9 proc. O prawdopodobnych przyczynach różnicy cen wspomnianych kontraktów pisałem w poprzednim komentarzu.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w wczoraj spadła o 0,1 proc. i wyniosła 215,75 euro/t (990 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 29,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 0,8 proc. i kosztowała 264,46 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 36,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 0,1 proc. i wyniosła 211,80 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 64,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,09 proc. (273,50 euro/t- 1255 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy- cena wzrosła o 0,77 proc. (264,46 USD/t- 1034 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,12 proc. (215,25 euro/t- 990 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,14 proc. (211,80 USD/t- 828 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10