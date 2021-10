Pszenica na Matif najdroższa od dziewięciu lat

W piątek notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Pszenica na paryskiej giełdzie osiągnęła cenę 280 euro/t- najwyższa od pierwszej dekady 2012 r.

To był kolejny bardzo dobry tydzień notowań pszenicy na paryskim parkiecie. Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała na Matif o 1,3 proc. do 280,00 euro/t (1290 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 33,5 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy podniosła się o 1,4 proc. i jest najwyższa od 09 listopada 2012 r. Od 10 września br. (początek obecnej fali wzrostowej) notowania podniosły się już o 18 proc. Co ważne w przeliczeniu na polską walutę wycena pszenicy na Matif zbliżyła się do 1300 zł/t. Ceny na naszym rynku pozostawiam bez komentarza.

Przypomnę, że niewątpliwie wsparciem tendencji wzrostowej cen pszenicy jest z jednej strony słabej jakości ziarno we Francji (pomimo znacznego wzrostu produkcji wobec poprzedniego sezonu), a z drugiej strony mocne tempo eksportu pszenicy z UE- wyższe aż o prawie 40 proc. od początku sezonu (1 lipca br.) wobec porównywalnego okresu w poprzednim sezonie.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek wzrosła o 0,7 proc. i wyniosła 249,00 euro/t (1147 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 26,7 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 1,3 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek podrożała o 2,0 proc. i kosztowała 277,78 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 21,4 proc. Przez ostatni tydzień cena podniosła się o 3,0 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 1,1 proc. i wyniosła 211,80 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 29,2 proc. Przez ostatni tydzień notowania podniosły się o 2,3 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,27 proc. (280,00 euro/t- 1290 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,99 proc. (277,78 USD/t- 1099 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,71 proc. (249,00 euro/t- 1147 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 1,08 proc. (211,80 USD/t- 838 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10