Pszenica na MATIF najdroższa od trzech miesięcy

Wczorajsze notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Pszenica na MATIF podrożała o 2,3 proc. do 234,5 euro/t.

Pszenica na Matif w kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała o 2,3 proc. i kosztowała 234,50 euro/t (1071 zł/t). W ujęciu r/r notowania wzrosły o 31,9 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 1o maja br. (wykres kontynuacyjny), natomiast kwotowania w kontrakcie z dostawa we wrześniu wyceniane są najwyżej w historii notowań. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (nowe zbiory) podniosła się o 0,5 proc. i wyniosła 214,50 euro/t (980 zł/t), a przez ostatni rok wzrosła o 31,2 proc.

Pszenica na CBOT w kontrakcie wrześniowym podrożała o 2,2 proc. i kosztowała 267,12 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 48,1 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we wrześniu na giełdzie w Chicago obniżyła się o 0,2 proc. i wyniosła 216,23 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 76,9 proc.

W najbliższy czwartek USDA opublikuje najnowszy raport m.in. na temat prognoz światowego bilansu zbóż w obecnym sezonie. Analitycy oczekują średnio obniżki prognoz zapasów pszenicy na świecie na koniec sezonu o 4,6 mln t do 287,1 mln t głównie za sprawą mniejszej produkcji w USA i Kanadzie. Ciekawe, że amerykańscy analitycy nie uwzględniają ostatnich doniesień z Rosji o obniżce prognoz zbiorów do ok. 77-80 mln t (w lipcowej prognozie USDA oceniała zbiory pszenicy w Rosji na 85 mln t).

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 2,29 proc. (234,50 euro/t - 1071 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła o 2,21 proc. (267,12 USD/t - 1040 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza MATIF, kontrakt listopadowy - cena wzrosła o 0,47 proc. (214,50 euro/t - 980 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt wrześniowy - cena spadła o 0,18 proc. (216,23 USD/t - 842 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10