Spadek spożycia mięsa, rosnące zainteresowanie roślinnymi alternatywami oraz zwiększona świadomość konsumentów na temat dobrostanu zwierząt i środowiska – to główne wyniki tegorocznego raportu żywieniowego Federalnego Ministerstwa Rolnictwa (BMEL).

Od 2015 roku BMEL pyta obywateli, na co zwracają uwagę podczas zakupów i jak się odżywiają. Raport żywieniowy zapewnia przegląd nawyków żywieniowych oraz pokazuje trendy w zakupach i gotowaniu

Coraz większa uwaga dla etykiet dotyczących dobrostanu zwierząt

Jak wynika z raportu Niemcy, jak jedzą, sporządzonego na zlecenie BMEL, 20 proc. ankietowanych stwierdziło, że codziennie je mięso. W 2015 r. był on znacznie wyższy i wyniósł 34 proc. Jednocześnie w latach 2020–2023 wzrósł odsetek wegetarian i wegan, z 5 do 10 proc. 71 proc. respondentów jako powód zakupu produktów wegetariańskich i wegańskich jako powód zakupu produktów wegetariańskich i wegańskich podała ciekawość. Po 63 proc. podało powody związane z dobrostanem zwierząt, ochroną klimatu i dobrym smakiem. Z badania wynika, że ​​etykiety produktów informujące o dobrostanie zwierząt odgrywają coraz większą rolę przy podejmowaniu decyzji o zakupie mięsa. Podczas gdy w 2015 r. jedynie 36 proc. zwracało uwagę na te foki, obecnie odsetek ten wzrósł do 65 proc.

Cena i smak są bardzo ważne

Prawie dwie trzecie ankietowanych stwierdziło, że ceni produkty regionalne, które są kontrasygnowane znakiem regionalnym. Znak organiczny jest ważna dla około 59 proc. ankietowanych. Wartości te pozostały niezmienne w porównaniu z badaniem z poprzedniego roku. Z aktualnego raportu wynika, że ​​kobiety podczas zakupów zwracają większą uwagę na znaki jakości niż mężczyźni.

Cena i smak pozostają ważnymi aspektami przy podejmowaniu decyzji o zakupie. Prawie wszyscy respondenci stwierdzili, że produkty muszą dobrze smakować. 73 proc. konsumentów zwraca także uwagę na promocje, a 57 proc. przywiązuje dużą wagę do niedrogiej żywności.

Ankietę przeprowadzono wśród 1000 obywateli Niemiec na temat ich zachowań żywieniowych i zakupowych.