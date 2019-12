Rekordowa nadwyżka handlu rolno-spożywczego UE

We wrześniu 2019 r. UE odnotowała największą w historii miesięczną nadwyżkę w handlu rolno-spożywczym, która osiągęła łączną wartość 3,7 mld euro.

Nadwyżkę odnotowano po wzroście zarówno miesięcznych wartości eksportu, jak i importu produktów rolno-spożywczych. Eksport rolno-spożywczy UE we wrześniu 2019 r. wzrósł do 13,06 mld euro. Co stanowi wzrost o 18 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, a wartość importu wzrosła o 6 proc. do 9,32 mld euro.

Najwyższe wzrosty miesięcznych wartości eksportu odnotowano w przypadku Chin (wzrost o 509 mln euro), USA (wzrost o 305 mln euro) i Japonii (wzrost o 162 mln euro). Nastąpił jednak spadek eksportu UE do Hongkongu (spadek o 37 mln euro), Algierii (zmniejszenie o 19 mln euro) i Egiptu (spadek o 14 mln euro).

Nastąpił wzrost wartości unijnego importu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy (o 108 mln euro), Afryki Południowej (o 72 mln euro) i Chile (wzrost o 48 mln euro). Nastąpił jednak spadek wartości importu z USA (o 106 mln euro), Rosji (spadek o 17 mln euro) i Ghany (spadek o 15 mln euro).

W wielu kategoriach produktów wzrosła wartość eksportu, dotyczy to mięsa wieprzowego (wzrost o 269 milionów euro), napojów spirytusowych i likierów (wzrost o 260 milionów euro), pszenicy (wzrost o 149 milionów euro) i wina (wzrost o 149 euro).

Nastąpił jednak spadek wartości eksportu cukru (o 30 mln euro), kwasów tłuszczowych i wosków (zmniejszenie o 18 mln euro) oraz olejów roślinnych (z wyłączeniem oleju palmowego i oliwy z oliwek) (spadek o 16 mln euro).

Wzrost importu odnotowano w przypadku owoców tropikalnych (o 128 mln euro), nasion oleistych innych niż soja (wzrost o 109 mln euro) i warzyw (wzrost o 54 mln euro).

Wartości importu spadły w przypadku wielu produktów, w tym zbóż innych niż pszenica i ryż (spadek o 55 mln euro), pszenicy (spadek o 46 mln euro), surowca tytoniowego (spadek o 30 mln euro).