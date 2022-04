W ostatnim tygodniu drożały kontrakty terminowe na oleiste na światowych rynkach. Rzepak i canola osiągnęły historycznie najwyższe ceny.

Wzrost cen nasion oleistych w ostatnim czasie napędzają oleje roślinne. Olej sojowy na giełdzie w Chicago jest najdroższy w historii notowań, a olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur (Malezja posiada 25 proc. udział w światowej produkcji oleju palmowego) utrzymuje się blisko niedawno wyznaczonych historycznych szczytów notowań. Natomiast Indonezja wprowadza od 28 kwietnia br. zakaz eksportu oleju palmowego w celu obniżenia cen w kraju. Zakaz będzie obowiązywał do odwołania.

Indonezja jest największym na świecie producentem oleju palmowego (udział w światowej produkcji to aż 60 proc.). Silny światowy popyt na olej palmowy w ostatnich tygodniach to efekt agresji Rosji na Ukrainę, w wyniku której drastycznie spadł eksport oleju słonecznikowego (Rosja i Ukraina to ok. 60 proc. światowej produkcji słonecznika i ok. 75 proc. udział w światowym eksporcie oleju słonecznikowego).

Ograniczony dostęp do oleju słonecznikowego spowodował zwiększenie popytu na olej palmowy m.in. ze strony przemysłu cukierniczego. Turbulencje na rynku olei roślinnych przekładają się na wzrosty cen nasion oleistych. Soja w czwartek na CBOT była najdroższa od blisko 10 lat, a rzepak i canola od kilku dni biją codziennie historyczne rekordy notowań. W piątek w przeliczeniu na naszą walutę rzepak na Matif przekroczył pierwszy raz w historii granice 5000 zł/t.!

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie w piątek wzrosły 1,6 proc. i wyniosły 1081,25 euro/t (5013) zł/t, ) i były o 81,6 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał o 7,7 proc. i jest najdroższy w historii notowań. Seria majowa kontraktu na rzepak jest ostatnią obejmującą stare zbiory a jej ostatnie notowanie odbędzie się w przyszły piątek. Seria sierpniowa obejmująca nowe zbiory podrożała wczoraj o 3,0 proc. do 881,25 euro/t (4086 zł/t).

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek podniosły się o 1,3 proc. i wyniosły 1193,90 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 36,0 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 2,9 proc. i jest najdroższa w historii notowań. Amerykańska soja potaniała w piątek o 1,8 proc. i kosztowała 630,51 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 11,9 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 2,9 proc.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,57 proc. (1081,25 euro/t- 5013 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy- cena spadła o 1,84 proc. (630,51 USD/t- 2707 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,26 proc. (1193,90 CAD/t- 4046 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.