Rekordowe ceny zbóż na paryskiej giełdzie

W piątek notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach zakończyły się w większości spadkiem cen. cen. Jednak w ujęciu tygodniowym kontrakty zbożowe na Matif zyskały na wartości, a na CBoT straciły. Niekwestionowanym liderem rynku była kukurydza na paryskiej giełdzie, która podrożała aż 5,7 proc.

To był kolejny bardzo dobry tydzień notowań zbóż na paryskim parkiecie. Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek co prawda potaniała na Matif o 0,1 proc. do 269,00 euro/t (1236 zł/t), ale w ujęciu r/r notowania wzrosły o 34,3 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy z tegorocznych zbiorów podniosła się o 1,8 proc. i jest najwyższa w historii notowań. Jak widać na załączonym poniżej wykresie cena pszenicy rośnie od miesiąca (wzrost notowań w tym czasie o ponad 14 proc.).

W najbliższy wtorek USDA opublikuje najnowszy raport na temat m.in. prognoz światowego bilansu zbóż. Zanosi się na to, że najbliższe dni mogą być dość nerwowe na światowych giełdach.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie listopadowym (obejmującym nowe zbiory) w piątek wzrosła o 2,2 proc. i wyniosła 250,00 euro/t (1149 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 41,6 proc. W ciągu tygodnia notowania wzrosły o 5,7 proc. Osiągnięta w piątek cena kukurydzy z nowych zbiorów jest najwyższa w historii notowań kontraktu listopadowego. Podobnie jak w przypadku pszenicy notowania rosną od miesiąca (wzrost ceny w tym czasie o ponad 18 proc.).

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek potaniała o 1,0 proc. i kosztowała 269,69 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 23,3 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 2,8 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą we grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 0,7 proc. i wyniosła 208,85 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 37,1 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 2,0 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,09 proc. (269,00 euro/t- 1236 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,98 proc. (269,69 USD/t- 1073 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 2,25 proc. (250,00 euro/t- 1149 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,66 proc. (208,85 USD/t- 831 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10