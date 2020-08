Rekordowe chińskie zakupy kukurydzy w USA

Amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA) ogłosiło nowy rekord zakupów kukurydzy przez Chiny w sezonie gospodarczym 2020/2021. Chińscy nabywcy zarezerwowali 1,937 mln ton kukurydzy u eksporterów z USA.

Oznacza to, że po raz kolejny znacznie przekroczona została zgłoszona dwa tygodnie temu eksportowa ilość kukurydzy wynosząca 1,762 mln ton.

Umowa handlowa między USA a Chinami przewidywała, że ​​Chiny będą importować amerykańskie produkty rolne za około 40 miliardów dolarów rocznie. Wydaje się, że pomimo rosnących napięć Chiny osiągną ten cel.

Według agencji Reuters 1,937 mln ton kukurydzy kupionej przez Chiny oszacowano na 325 mln dolarów. Do maja 2020 roku Chiny odebrały z USA produkty rolne za 6 miliardów dolarów. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost o 9,1 proc. Jednak w porównaniu do 2017 r. wartość zakupów jest nadal o 31 proc. niższa.

Chiński import soi zaksięgowany 23 lipca był również wyższy niż w poprzednich latach licząc od listopada 2017 r. Wolumen obrotu na poziomie 1,925 mln ton nie został przekroczony.