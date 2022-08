Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Rzepak na MATIF potaniał o 1,5 proc. Według danych Komisji Europejskiej zbiory rzepaku w Polsce będą najwyższe w historii i wyniosą aż 3,6 mln t.

Komisja Europejska w raporcie opublikowanym wczoraj prognozuje zbiory rzepaku w UE w sezonie 2022/23 na poziomie 18,8 mln t- o 1,8 mln t wyższym niż w poprzednim sezonie (przez miesiąc prognoza wzrosła o 0,8 mln t). Wśród największych unijnych producentów zbiory we Francji mają wzrosnąć o 1,0 mln t do 4,3 mln t (wzrost szacunków przez miesiąc o 0,3 mln t), w Niemczech wzrost ma wynieść 0,3 mln t do 3,8 mln t (bez zmian wobec raportu sprzed miesiąca) i w Polsce mają wzrosnąć o 0,4 mln t do 3,6 mln t (wzrost prognozy przez miesiąc aż o 0,7 mln t).

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie spadły wczoraj o 1,5 proc. i wyniosły 623,75 euro/t (2968) zł/t) i były o 8,1 proc. wyższe niż przed rokiem.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg potaniała o 1,2 proc. do 833,70 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 8,8 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 0,5 proc. do 570,44 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 15,3 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,50 proc. (623,75 euro/t- 2968 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt wrześniowy- cena spadła o 0,53 proc. (570,44 USD/t- 2712 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,17 proc. (833,70 CAD/t- 3073 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.