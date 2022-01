Rekordowy rok notowań rzepaku na światowych rynkach

W minionym roku notowania kontraktów terminowych na oleiste na światowych giełdach wzrosły. Liderem rynku był rzepak na Matif, który podrożał ponad 80 proc. Perspektywy na bieżący rok są też raczej wzrostowe.

Chociaż ostatni dzień handlu w starym roku- podobnie jak i ostatni tydzień- nie był okazały na światowym rynku oleistych to jednak w przeciągu roku, szczególnie rzepak na Matif często pokonywał kolejne bariery notowań i wyznaczał nowe historyczne szczyty ceny. Ostatni raz ustanowił maksimum w poniedziałek 27 grudnia- 779,75 euro/t (3605 zł/t). W skali roku cena podniosła się aż 80,3 proc.

Niewiele gorzej wypadły notowania kanadyjskiej canoli- 29 grudnia osiągnęła najwyższą cenę w historii notowań na poziomie 1084,70 CAD/t tj. 3457 zł/t. W ujęciu rocznym notowania wzrosły o 60,9 proc. Najsłabiej w minionym roku przebiegały notowania amerykańskiej soi- przez rok cena wzrosła zaledwie 1,0 proc., a wieloletni szczyt ceny osiągnęła w maju, po czym rozpoczęła się kilkumiesięczna korekta notowań. Od połowy listopada notowania soi wróciły do trendu wzrostowego.

Pytanie- jaki będzie rok 2022 na rynku oleistych? Nie jest to łatwa odpowiedź, ale jeżeli nadal będzie trwał kryzys na rynku energetycznym (co przekłada się na wzrost cen żywności, cen środków produkcji itp.), kryzys geopolityczny (zagrożenie eskalacją napięcia Rosja- Ukraina, nie daj Boże rozpętanie nowej wojny) to trend wzrostowy powinien być utrzymany, a ceny mogą osiągnąć niewyobrażalne dzisiaj poziomy. Natomiast w przypadku uspokojenia sytuacji można spodziewać się mniejszych lub większych korekt cen. Jednak wydaje się, że ceny sprzed roku (ok. 1600 zł/t rzepaku) to już odległa i nie do powtórzenia historia.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym spadły w piątek o 1,0 proc. do 754,00 euro/t (3468) zł/t, ) i były o 80,3 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał 0,3 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek obniżyły się o 5,2 proc. i wyniosła 1012,80 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 60,9 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 0,3 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 0,1 proc. i kosztowała 488,22 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 1,0 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena obniżyła się o 0,2 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 0,98 proc. (754,00 euro/t- 3468 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,08 proc. (488,22 USD/t- 1982 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena spadła o 5,24 proc. (1012,80 CAD/t- 3233 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.