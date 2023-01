Pierwsze szacunki wskaźników cen produktów rolnych za 2022 r. wskazują, że były one istotnie wyższe niż w 2021 r.; Fot pixabay.com

Pierwsze szacunki wskaźników cen produktów rolnych za 2022 r. wskazują, że były one istotnie wyższe niż w 2021 r. dla niemal wszystkich głównych kategorii produktów, a także dla kluczowych środków produkcji rolnej.

Były trzy ogólne czynniki napędzające wzrost cen. Pierwszym z nich było zakłócenie światowych rynków rolnych spowodowane rosyjską inwazją na Ukrainę. Rosja i Ukraina były głównymi eksporterami zbóż, pszenicy, kukurydzy, roślin oleistych (zwłaszcza słonecznika) i nawozów. Drugim czynnikiem była powszechna susza, która prawdopodobnie obniżyła plony upraw, w tym roślin pastewnych wykorzystywane, jako pasza dla zwierząt gospodarskich. Trzecią przyczyną były inne presje inflacyjne, w szczególności koszt energii, ponieważ działania mające na celu stopniowe wyeliminowanie zależności UE od rosyjskich paliw kopalnych również spowodowały wzrost cen energii.

Średnia cena towarów rolnych wzrosła o 24 proc.

Dane Eurostatu wskazują, że średnia cena towarów rolnych ogółem w UE w latach 2021–2022 wzrosła o 24 proc. Najostrzejszy wzrost cen dotyczył: zbóż (+45 proc.), jaj (+43 proc.) i mleka ( +31 proc.). Wzrosty cen dotyczyły wszystkich grup produktów, z wyjątkiem owoców, które staniały o 3 proc.

Nastąpiły również gwałtowne wzrosty cen przeciętnych cen towarów i usług obecnie konsumowanych w rolnictwie (tj. nakładów niezwiązanych z inwestycjami). Ten sam koszyk nakładów wzrósł o 30 proc. w porównaniu z 2021 r. W ramach tego koszyka nastąpiły znaczne podwyżki cen nawozów i polepszaczy gleby (+87 proc.) oraz energii i smarów (+59 proc.).

Ceny zbóż, jaj i mleka rosły najszybciej w 2022 roku w Finlandii, Francji i na Łotwie

Aby zilustrować powszechny charakter podwyżek cen w UE, skupiono się na zbożach, jajach i mleku, czyli trzech produktach, w przypadku, których średni wzrost cen w UE był największy w 2022 r.

Średnie ceny zbóż, jako całości (obejmującej pszenicę, jęczmień, kukurydzę, żyto i owies, a także inne rodzaje zbóż) wzrosły w latach 2021-2022 we wszystkich krajach UE. Wskaźnik wzrostu wahał się od +33 proc. zarówno w Austrii, jak i w Holandii, +34 proc. na Łotwie, +67 proc. na Węgrzech i 70 proc. w Finlandii.

Ceny jaj również wzrosły w latach 2021-2022 we wszystkich krajach UE, przy czym wskaźnik wahał się od +6 proc. w Luksemburgu i +7 proc. na Cyprze oraz w Grecji do +68 proc. w Holandii, +74 proc w Belgii i +76 proc. we Francji.

Susza w całej UE w 2022 r. ograniczyła dostępność świeżej trawy, jako paszy w szczególności dla krów mlecznych. W 2022 r. nastąpił wzrost cen mleka we wszystkich krajach UE, wahający się od stosunkowo ograniczonego +3 proc. na Cyprze (gdzie mleko kozie jest również kluczowym produktem), +9 proc. na Malcie do około +50 proc. w Belgii, na Litwie na Węgrzech i w Łotwie.