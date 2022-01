Rok wzrostu cen zbóż na światowych giełdach

W minionym roku na światowych giełdach wzrosły ceny kontraktów zbożowych. Najwięcej zyskała pszenica na paryskiej giełdzie- 30,6 proc. Bieżący rok raczej powinien być również wzrostowy.

Co prawda poprzedni rok na światowym rynku zbóż był wzrostowy, to jednak mam wrażenie pewnego niedosytu, szczególnie porównując cenę rzepaku i pszenicy na paryskiej giełdzie. Wspomniana pszenica podrożała w 2021 r. o 30,6 proc. wyznaczając w listopadzie kilkakrotnie nowe historyczne szczyty ceny (maksimum 23 listopada 311,5 euro/t-1469 zł/t). Od listopadowego maksimum na rynku występuje korekta, która wyniosła ok. 30 euro ceny.

Znacznie gorzej wypadły notowania kukurydzy na Matif. W ujęciu rocznym cena wzrosła o 8,3 proc. Amerykańskie zboża zanotowały ponad dwudziestoprocentowe zwyżki cen. Pszenica podrożała o 20,3 proc., natomiast kukurydza o 22,6 proc.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w marcu w piątek potaniała na Matif o 0,5 proc. do 278,50 euro/t (1281 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 30,6 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 4,0 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym spadła w piątek o 0,4 proc. i wyniosła 237,00 euro/t (1090 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 8,3 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 2,9 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie marcowym w piątek potaniała o 1,2 proc. i kosztowała 283,20 USD/t. W ujęciu r/r notowania wzrosły o 20,3 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 5,4 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w marcu na giełdzie w Chicago spadła 0,5 proc. i wyniosła 233,55 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 22,6 proc. Przez ostatni tydzień notowania obniżyły się o 2,1 proc.

Jaki będzie rok 2022 na rynku zbóż? Odpowiedź jest podobna jak w przypadku rzepaku. Jeżeli nadal będzie trwał kryzys na rynku energetycznym (co przekłada się na wzrost cen żywności, cen środków produkcji itp.), kryzys geopolityczny (zagrożenie eskalacją napięcia Rosja- Ukraina, nie daj Boże rozpętanie nowej wojny) to trend wzrostowy powinien być utrzymany, a ceny mogą osiągnąć niewyobrażalne dzisiaj poziomy. Natomiast w przypadku uspokojenia sytuacji można spodziewać się mniejszych lub większych korekt cen. Do tego dochodzi jeszcze czynnik pogody, którego wpływ może nieźle namieszać. W sumie można oczekiwać roku z dynamicznymi zmianami cen.

Pszenica Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,54 proc. (278,50 euro/t- 1281 zł/t).

Wykres 1.



Notowania marcowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,15 proc. (283,20 USD/t- 1150 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,42 proc. (237,00 euro/t- 1090 zł/t).

Wykres 6



Notowania listopadowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,46 proc. (233,55 USD/t- 948 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10