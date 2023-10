W lipcu 2023 r. zarówno import, jak i eksport uległy spowolnieniu w porównaniu z czerwcem 2023 r. Nie miało to wpływu na bilans handlowy UE produktami rolno-spożywczymi, który pozostał dodatni i wyniósł 6,2 mld euro.

Saldo handlowe wzrosło

Skumulowane saldo handlowe od stycznia do lipca 2023 r. wyniosło 38,6 mld euro i było wyższe o 7,3 mld euro w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Takie są główne wnioski z najnowszego miesięcznego raportu dotyczącego handlu produktami rolno-spożywczymi opublikowanego dzisiaj przez Komisję Europejską.

Jak wynika ze sprawozdania Komisji Europejskiej, handel produktami rolno-spożywczymi w UE jest wydajny i dobrze zróżnicowany. Niemniej jednak w przypadku niektórych towarów kilka krajów partnerskich reprezentuje dużą część eksportu lub importu UE, co może prowadzić do niestabilności rynku w przypadku przerwania przepływów handlowych.

Ogólnie rzecz biorąc, pozycja UE jako największego na świecie eksportera i jednego z czołowych importerów produktów rolno-spożywczych umożliwia utrzymywanie zrównoważonych stosunków handlowych z krajami trzecimi.

Eksport

Choć miesięczna wartość unijnego eksportu rolno-spożywczego w lipcu była poniżej poziomu z lipca ubiegłego roku, eksport z UE jest nadal silny. Skumulowany eksport UE od stycznia do lipca br. wyniósł 133,5 mld euro, co stanowi wzrost o 5 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. Do wzrostu tego przyczynił się głównie wzrost eksportu przetworów zbożowych (+1,5 mld euro, +12 proc.), oraz przetworów owocowych i orzechowych (+1,2 miliarda euro, +21 proc.). Eksportowane wolumeny olejów roślinnych, nasion oleistych i roślin białkowych oraz zbóż również wzrosły odpowiednio o 35 , 16 i 11 proc. w porównaniu z 2022 rokiem.

Jeśli chodzi o kierunki, można zauważyć znaczny wzrost eksportu do Turcji o wartości 846 mln euro (+38 proc.). Eksport do Wielkiej Brytanii utrzymuje się na wysokim poziomie, a między styczniem a lipcem 2023 r. wzrósł o 2,7 mld euro (+10 proc.) w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Trzy główne kierunki eksportu produktów rolno-spożywczych z UE w okresie od stycznia do lipca tego roku to Wielka Brytania, USA i Chiny.

Import

Podobnie jak w czerwcu, import produktów rolno-spożywczych do UE w lipcu nadal spadał, osiągając 11,8 mld euro, czyli o 11 proc. mniej niż w czerwcu 2023 r. i 17 proc. mniej niż w lipcu 2022 r. Tę ewolucję wartości importu można wytłumaczyć spadkiem cen importowych od początku 2023 r., w połączeniu z ograniczeniem wolumenów importu w lipcu. Całkowita wartość importu od stycznia do lipca 2023 r. wyniosła 94,9 mld euro, podobnie jak w 2022 r.

Import zbóż wzrósł o 29 proc., import nasion oleistych i roślin białkowych spadł o 11 proc., a olejów roślinnych zmniejszył się o 27 proc. Wpłynęło to na zmniejszenie deficytu handlowego olejami roślinnymi, a także nasionami oleistymi i roślinami białkowymi.

Przywóz z Argentyny spadł o 1 mld euro (27 proc.), w dużej mierze ze względu na ograniczenie importu śruty sojowej, podczas gdy import z Brazylii również spadł o 892 mln euro (-8 proc.), przy dużym spadku dotyczącym nasion soi i kawy .

Trzy największe kraje pochodzenia importu produktów rolno-spożywczych do UE od stycznia do lipca 2023 r. to Brazylia i Wielka Brytania, a następnie Ukraina.