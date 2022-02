Rosja od początku 2022 r. ograniczyła eksport rolny

Według Centrum Agroeksportu przy ministerstwie rolnictwa Rosji od początku 2022 r. do 6 lutego Rosja wyeksportowała produkty rolne na ogólną kwotę 2,092 mld USD, co oznacza spadek o 15 proc. rok do roku.

W szczególności Rosja zmniejszyła eksport zbóż o 49 proc. do 508 mln USD, podczas gdy eksport produktów tłuszczowo-olejowych wzrósł o 15 proc. do 529 mln USD, produktów przemysłu spożywczego i przetwórczego o 25 proc. do 245 mln USD, mięsa i przetworów mlecznych o 19 proc. do 96 mln USD.

UE pozostała wiodącym importerem rosyjskich produktów rolnych (17,6 proc. w ogólnej strukturze). UE zwiększyła import rosyjskich produktów o 34 proc. do 368 mln USD. Dostawy do Turcji (13,8 proc.) spadły o 26 proc. do 289 mln USD. Eksport do Chin (11,4 proc.) zmniejszył się o 57 proc. 238 mln USD.

W pierwszej dziesiątce importerów rosyjskich produktów rolnych znalazły się Korea Południowa (8,4 proc. udział), Egipt (6,9 proc.), Ukraina (3,5 proc.), Uzbekistan (3,3 proc.), Pakistan (3,2 proc.), Arabia Saudyjska (2,9 proc.) i Norwegia (2,6 proc.).