Rosja: Pozytywne półroczne wyniki w branży zwierzęcej

W Rosji wzrost produkcji wszystkich gatunków zwierząt i ważnych produktów pochodzenia zwierzęcego obserwowany od początku 2020 roku nieco wyhamował w drugim kwartale roku.

Niemniej jednak rosyjska służba statystyczna (Rosstat) odnotowała wzrost produkcji w pierwszej połowie roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku w przypadku mięsa, w tym drobiu o 4 proc. do około 7,1 mln ton żywej wagi, mleka o 3,6 proc. do ponad 15,8. milionów ton, a dla jaj o 0,5 proc. do około 22,4 miliarda sztuk.

Jak podał Rosstat, całkowite pogłowia bydła pod koniec czerwca wzrosło o 0,3 proc. w porównaniu z tym analogicznym okresem w 2019 roku do około 19,2 mln sztuk, a krów o 0,4 proc. do ponad 8,1 miliona sztuk. W tym samym czasie liczba świń wzrosła o 5,3 proc. do około 26,8 miliona zwierząt, a drobiu o 0,3 proc. łącznie do około 563,4 miliona sztuk.