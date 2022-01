Rosja w 2021 r. zwiększyła eksport produktów rolnych o ponad jedną piątą

Największy wzrost odnotowano w przypadku olejów i tłuszczów roślinnych oraz ryb i owoców morza.

Centrum Rozwoju Eksportu Rolnego, eksport produktów rolno-spożywczych z Rosji w 2021 r. był o 22 proc. większy niż rok wcześniej i osiągnął wartość wartości ponad 36 mld dolarów lub 31,45 mld euro. Handel z ostatnich dwóch miesięcy roku sprawozdawczego z krajami partnerskimi w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EUG) nie został jeszcze uwzględniony we wstępnym bilansie.

Eksport zbóż wzrósł o 10 proc. do ponad 11,09 mld dolarów (9,69 mld euro). Jednak wartość dwóch innych grup produktów – olejów i tłuszczów roślinnych oraz ryb i owoców morza – wzrosła znacznie bardziej, o 48 proc. do prawie 7,07 mld dolarów (6,18 mld euro) i odpowiednio o 34 proc. powyżej 7,06 mld dolarów (6,17 mld euro).). 30 procentowy wzrost do 1,49 mld dolarów (1,30 mld euro) odnotowano również w eksporcie mięsa i przetworów mlecznych.

Najważniejszymi importerami rosyjskich towarów rolno-spożywczych w 2021 r, były kraje UE oraz Turcja z udziałami odpowiednio 13 i 12 proc., które zwiększyły swoje zakupy w porównaniu z 2020 r. o 41 proc. do ok. 4,68 mld dolarów (4,09 mld euro) i 38 proc. do 4,33 mld dolarów (3,78 mld euro). Na kolejnych miejscach uplasowały się Chiny (+9,8 proc.), Korea Południowa (+6,9 proc.), Kazachstan (+5,9 proc.) i Egipt (+5,1 proc.).