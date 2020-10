Rosja zwiększa eksport produktów rolnych

Rosyjski eksport rolny wzrósł o 14 proc. w pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

Jak podały państwowe media rosyjskie, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku eksport artykułów rolno-spożywczych z Rosji wzrósł o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku do około 20 mld dolarów amerykańskich.

Pozytywny rozwój wynika w szczególności ze znacznego wzrostu eksportu produktów rolnych do Chin o 24,1 proc. do około 2,8 mld dolarów. Inne ważne kraje importujące z Rosji to Turcja z wartością 2,2 mld dolarów, Korea Południowa i Kazachstan (po 1,14 mld dolarów) oraz Egipt (1,11 mld dolarów)

W tym samym okresie rosyjski import rolno-spożywczy spadł o 1,6 proc. do ok. 20,3 mld dolarów.