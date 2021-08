Rosną ceny rzepaku na światowych rynkach

Mijający tydzień przyniósł całkiem pokaźne wzrosty notowań rzepaku na światowych giełdach- od 3,8 do 5,9 proc. Rzepak na Matif jest najdroższy od 3 tygodni.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosły w piątek o 0,6 proc. do 542,50 euro/t (2468) zł/t, ) i były o 43,8 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał 3,8 proc. Ceny rzepaku na paryskiej giełdzie są najwyższe od trzech tygodni.

Notowania rzepaku rosną pomimo oczekiwanej lepszej produkcji. Ostatnia prognoza Komisji Europejskiej przewiduje wzrost produkcji rzepaku w UE w obecnym sezonie o 0,7 mln t do 16,9 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają być wyższe (wobec poprzedniego sezonu) w Niemczech- o 0,23 mln t i wyniosą 3,75 mln t. We Francji mają spaść o 0,07 mln t do 3,18 mln t. W Polsce produkcja ma być wyższa o 0,08 mln t i wyniesie 2,78 mln t.



Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 1,4 proc. i wyniosły 891,80 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 81,7 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 5,9 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 1,4 proc. i kosztowała 522,58 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 61,5 proc., natomiast przez ostatni tydzień podniosła się o 0,5 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,56 proc. (542,50 euro/t- 2468 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 1,41 proc. (522,58 USD/t- 2013 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,41 proc. (891,80 CAD/t- 2746 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.