Rośnie rola Rosji w światowym handlu pszenicą

W październikowym raporcie USDA podniósł prognozy światowych zbiorów pszenicy w sezonie 2020/21 o 2,6 mln t (m/m) do rekordowych 773 mln t (wzrost o 1,1% r/r). Znacząco - w górę o 5 mln t - skorygowano prognozy zbiorów pszenicy w Rosji - czytamy w najnowszej analizie PKO BP.

Tym samym zbiory będą wyższe o 12,8% r/r. Będzie to jednocześnie drugi historycznie wynik rosyjskich zbiorów tego zboża, o 2,5% niższy od rekordu odnotowanego w sezonie 2017/18. Wyższa podaż ziarna w połączeniu z niskim kursem rubla rosyjskiego (w relacji do euro) może wzmocnić rolę Rosji w światowym handlu pszenicą w sez. 2020/21. Według USDA rosyjski eksport pszenicy może zwiększyć się o 31,1% r/r do 39 mln t -- pisze dr Mariusz Dziwulski w Agro Nawigatorze PKO BP.

Mimo większej presji podaży ceny pszenicy rosną, co związane jest w dużej mierze z silnym popytem ze strony Chin (kukurydza i soja), a także obawami o zasiewy pszenicy we Francji, utrudnianymi przez ulewne deszcze. Ceny pszenicy w kontrakcie grudniowym na Euronext przekroczyły w połowie października poziom 206 EUR/t - ocenia analityk.