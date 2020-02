Rośnie tempo sprzedaży pszenicy z Ukrainy

Ukraina umacnia eksport pszenicy. Jednak warto pamiętać, że choć Ukraina jest trzecim pod względem wolumenu dostawcą pszenicy do UE, to udział UE stanowił jedynie 2,5% łącznych ukraińskich wysyłek tego zboża w 2h19 - czytamy w Agro Nawigatorze PKO BP.

W drugiej połowie roku 2019 Ukraina wyeksportowała 15,3 mln t pszenicy, czyli aż o 43% więcej porównując ten sam okres 2018 r.

W najnowszym biuletynie PKO BP dr Mariusz Dziwulski zwraca uwagę, że w największym stopniu zwiększyła się ukraińska sprzedaż pszenicy do Egiptu (3,4-krotny wzrost r/r do 2,2 mln t) z uwagi na zmniejszenie dostaw z Rosji, do Indonezji (+19% r/r), gdzie odczuwalny jest wyraźny spadek dostaw z Australii (mniejsza produkcja spowodowana suszą), a także do Turcji (6,7-krotny wzrost r/r do 1,0 mln t).

Popyt w Turcji jest wysoki ze względu na rosnące zapotrzebowanie w przetwórstwie (możliwy bezcłowy import pszenicy do przetwórstwa w ramach uszlachetniania surowca), głównie do produkcji makaronów, których eksport rozwija się dynamicznie, m.in. do krajów Afryki Subsaharyjskiej (za USDA). IGC w styczniu oszacował, że w sezonie 2019/20 Turcja będzie krajem, który obok Bangladeszu, odnotuje największy wzrost importu pszenicy w ujęciu wolumenowym (+1,2 mln t), zwiększając jednocześnie prognozy tureckiego importu pszenicy o 1 mln t (w relacji do prognoz

w listopadzie) do 8 mln t.

Co ciekawe, wzrost zapotrzebowania w Turcji widoczny jest także we wzroście unijnej sprzedaży pszenicy do tego kraju, w szczególności pszenicy Durum (+191 tys. t do 209 tys. t w okresie 1 lipca’19-27 stycznia’20) - podkreśla analityk.