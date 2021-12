Rzepak bije historyczne rekordy notowań na Matif

W minionym tygodniu notowania kontraktów terminowych na oleiste na światowych giełdach były zróżnicowane. Jako jedyny podrożał rzepak na Matif- aż o 5,2 proc. i jest najdroższy w historii notowań.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym wzrosły w piątek o 1,3 proc. do 718,25 euro/t (3313) zł/t, ) i były o 75,8 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał 5,2 proc. Uzyskana w piątek cena jest najwyższa w historii notowań.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek spadły o 0,3 proc. i wyniosły 1005,60 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 71,2 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 2,1 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 0,3 proc. i kosztowała 465,81 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 10,0 proc., natomiast przez ostatni tydzień cena nie zmieniła się.

W czwartek późnym popołudniem Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy raport na temat m.in. prognoz światowej produkcji rzepaku i soi. W miesięcznym raporcie w obecnym sezonie prognozuje się spadek globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu o 4,81 mln t do 68,35 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,95 mln t do 17,25 mln t, w Kanadzie spaść- o 6,89 mln t do 12,6 mln t, na Ukrainie wzrosnąć- o 0,3 mln t do 3,05 mln t, w Australii wzrosnąć- o 1,0 mln t do 5,5 mln t. i w Rosji- o 0,23 mln t do 2,8 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2021/22 wzrosną o 15,55 mln t do 381,78 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 5,68 mln t i wynieść 120,43 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien wynieść o 6 mln t – do 144,0 mln t i w Argentynie- o 3,3 mln t do 49,5 mln t.

W Unii Europejskiej (wg danych Komisji Europejskie z końca listopada br.) najwyższe zbiory rzepaku mają być w Niemczech- 3,51 mln t (o 0,01 mln t mniej w porównaniu z poprzednim sezonem) we Francji- 3,3 mln t (0,2 mln t mniej wobec poprzedniego roku), i w Polsce- 2,19 mln t (o 0,06 mln t więcej niż przed rokiem). W sumie produkcja rzepaku w UE ma wynieść w bieżącym sezonie 16,98 mln t- o 0,28 mln t więcej niż w sezonie 2020/21.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 1,27 proc. (718,25 euro/t- 3313 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styzniowy- cena wzrosła o 0,26 proc. (465,81 USD/t- 1905 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,24 proc. (1005,60 CAD/t- 3233 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.