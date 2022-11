Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się większości spadkiem cen. Rzepak na paryskiej giełdzie potaniał o 3,2 proc.

Wczorajsze notowania rzepaku na światowych giełdach zdominowała silnie taniejąca ropa (zarówno Brent jak i WTI potaniały po 3,7 proc. do najniższych od dwóch miesięcy wartości). Znaczna część nasion rzepaku wykorzystywana jest do produkcji biodiesla, co w efekcie przełożyło się na spadek jego cen (do najniższych od dwóch miesięcy wartości). Z kolei taniejąca ropa to efekt rosnących obaw wystąpienia recesji w skali światowej i co za tym idzie zmniejszenie jej zużycia.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie spadły wczoraj o 3,2 proc. i wyniosły 585,50 euro/t (2749 zł/t) i były o 14,2 proc. niższe niż przed rokiem.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg potaniała o 0,7 proc. i kosztowała 829,10 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 18,9 proc. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 0,4 proc. do 527,63 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 12,8 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 3,18 proc. (585,50 euro/t- 2749 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,44 proc. (527,63 USD/t- 2400 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,72 proc. (829,10 CAD/t- 2817 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.