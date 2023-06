Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Rzepak na Matif podrożał o 1,8 proc., ale dzisiaj zyskuje 6 proc.!!!

Zmiana trendu na wzrostowy na rzepaku stała się faktem

Po jednodniowej korekcie notowania kontraktów na oleiste powróciły do wzrostów. Rzepak umocnił się powyżej niedawno przebitego poziomu oporu i tak jak pisałem we wcześniejszych komentarzach otworzył drogę do zmiany trendu na wzrostowy. Potwierdzeniem są dzisiejsze notowania rzepaku na paryskiej giełdzie- wczesnym popołudniem cena rośnie o blisko 30 euro/t (ok. 6 proc.)!!!

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu na paryskiej giełdzie wczoraj wzrosły o 1,8 proc. i wyniosły 445,00 euro/t (1986 zł/t) i były o 42,1 proc. niższe niż przed rokiem.

Duże wzrosty cen soi i canoli

Notowania kanadyjskiej canoli wzrosły o 3,0 proc. i wyniosły 715,10 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 34,0 proc. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 2,9 proc. do 524,78 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi spadła o 15,7 proc.

Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 1,77 proc. (445,00 euro/t- 1986 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 2,88 proc. (524,78 USD/t- 2162 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 3,01 proc. (715,10 CAD/t- 2211 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.