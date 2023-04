Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się ponownie wzrostem cen. Rzepak na Matif podrożał- o 3,6 proc.

Rzepak na Matif liderem wzrostów cen

Wczorajszy duży wzrost ceny rzepaku na paryskiej giełdzie był pokłosiem wcześniejszych informacji o których pisałem wczoraj. Czyli: Powraca problem z eksportem towarów drogą morska z Ukrainy. Rosja grozi nie przedłużeniem umów o korytarzach humanitarnych do eksportu towarów rolnych z Ukrainy drogą morską (po 18 maja br.). Do tego obecnie sabotuje inspekcje statków z ukraińskimi towarami. Ponadto zamknięto granicę Polski (i innych sąsiadów UE) z Ukrainą do wwozu m.in. zbóż i oleistych.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w maju na paryskiej giełdzie wczoraj wzrosły o 3,6 proc. i wyniosły 477,00 euro/t (2208 zł/t) i były o 52,5 proc. niższe niż przed rokiem.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg podrożała o 1,0 proc. i kosztowała 781,80 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 33,2 proc. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 0,1 proc. do 558,22 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi spadła o 11,4 proc.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 3,58 proc. (477,00 euro/t- 2208 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy- cena wzrosła o 0,1 proc. (558,22 USD/t- 2353 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,05 proc. (781,80 CAD/t- 2465 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.