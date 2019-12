Rzepak na Matif wyrównał blisko trzyletni rekord notowań

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości wzrostem cen. Rzepak na Matif podrożał o 0,8 proc.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie lutowym wrosła o 0,8 proc. do 392,25 euro/t (1679 zł/t) i była o 5,2 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Wczorajsze notowanie wyrównało blisko trzyletni rekord notowań wyznaczony 11 listopada br. Olej palmowy na giełdzie w Malezji wyznaczył wczoraj najwyższą cenę od początku kwietnia 2018 r. Notowania kanadyjskiej canoli obniżyły się o 0,1 proc. do 452,60 CAD/t. , a w ciągu roku spadły o 6,6 proc. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 0,8 proc. do 322,60 USD/t., natomiast w ciągu roku cena spadła o 3,7 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 0,77 proc. (392,25 euro/t-1679 zł/t).



Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena wzrosła o 0,80 proc. (322,60 USD/t- 1247 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,07 proc. (452,60 CAD/t- 1317 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.