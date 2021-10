Rzepak na paryskiej giełdzie coraz droższy

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Rzepak na paryskiej giełdzie podrożał o 0,7 proc. do 676,25 euro/t.

Wczoraj notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosły o 0,7 proc. do 676,25 euro/t (3075) zł/t, ) i są o 73,2 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Jest to kolejne z rzędu maksimum cenowe rzepaku z tegorocznych zbiorów, a do historycznego szczytu z 29 kwietnia brakuje zaledwie już tylko 5 euro (był to jednorazowy wyskok ceny wygasającego dzień później kontraktu majowego). Po podwyżce stóp procentowych złoty skokowo umocnił się, co przełożyło się na spadek wyceny notowań rzepaku na Matif wyrażonych w naszej walucie. Dzisiaj złoty z kolei znacznie osłabł.

Notowania kanadyjskiej canoli podniosły się o 0,5 proc. i wyniosły 927,30 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 78,2 proc. Amerykańska soja podrożała o 0,4 proc. i kosztowała 458,28 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 18,7 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,74 proc. (676,25 euro/t- 3075 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,42 proc. (458,28 USD/t- 1803 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 0,49 proc. (927,30 CAD/t- 2898 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.