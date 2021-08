Rzepak na paryskiej giełdzie zbliżył się do 2600 zł/t

W piątek na światowych giełdach podrożały kontrakty na oleiste. Ponownie liderem zwyżek był rzepak notowany na Matif, który zyskał 2,1 proc. i jest najdroższy od ponad 3 mies.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie wzrosły w piątek o 2,1 proc. do 567,00 euro/t (2592) zł/t, ) i były o 50,8 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał 4,5 proc. Osiągnięta cena jest najwyższa od 28 kwietnia br. (wykres kontynuacyjny), natomiast cena kontraktu z dostawą w listopadzie jest najwyższa w historii notowań.

W ostatnich dniach notowania rzepaku na paryskiej giełdzie wyraźnie rosną. Po wybiciu się ceny z trzymiesięcznej konsolidacji (kontrakt listopadowy) wzrosty znacznie przyspieszyły. Rynek pozytywnie zareagował na znacznie gorsze prognozy produkcji kanadyjskiej canoli (w czwartek USDA obniżył prognozę zbiorów canoli aż o 4,2 mln t (o 21 proc.) do 16 mln t. Wydaje się, że w tej chwili otwarta jest droga do wzrostu notowań rzepaku do wspomnianych przeze mnie kilka dni temu 3000 tys. zł/t.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek wzrosły o 1,2 proc. i wyniosły 894,30 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 84,8 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 0,3 proc. Amerykańska soja podrożała w piątek o 1,6 proc. i kosztowała 523,31 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 57,0 proc., natomiast przez ostatni tydzień podniosła się o 0,1 proc.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 2,07 proc. (567,00 euro/t- 2592 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 1,62 proc. (523,31 USD/t- 2037 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,23 proc. (894,30 CAD/t- 2782 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.