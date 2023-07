Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w wzrostem cen. Rzepak na Matif zyskał aż 5,4 proc. i jest najdroższy od pierwszej dekady marca br.

Wczorajsze notowania oleistych na światowych giełdach zakończyły się ponownie wzrostem cen. Zdecydowanym liderem rynków był rzepak notowany na paryskiej giełdzie, który po ponad 5 proc. wzroście pokonał barierę 500 euro/t – pierwszy raz od Dnia Kobiet w br.

Powodem silnego wzrostu był atak na infrastrukturę portowa w Odessie w nocy z wtorku na środę. Inwestorzy uznali, że poniedziałkowe wycofanie się Rosji z tzw. porozumień zbożowych to nie blef. Ponadto Rosja ogłosiła, że od dzisiaj każdy statek płynący do Ukrainy będzie uznany za dostawcę uzbrojenia i amunicji Ukrainie i może być ostrzelany.

Inną kwestią pozostaje pytanie, dlaczego rzepak na Matif podrożał wczoraj o ponad 5 proc., a kanadyjska canola o zaledwie 1 proc. (o amerykańskiej soi już nie wspomnę). Wydaje się, że znaczny wzrost ceny rzepaku na paryskiej giełdzie – wobec skromniejszych zmian cen pozostałych oleistych - może być efektem ogłoszenia wczoraj przez premiera Morawieckiego, że zakaz importu z Ukrainy m.in. rzepaku, który obowiązuje do 15 września br. (jeśli Komisja Europejska nie przedłuży) to i tak polski rząd samodzielnie przedłuży.

Czy rząd przemyślał wcześniejsze błędy, czy gra pod wybory?

Podobne stanowisko mają prawdopodobnie pozostałe cztery państwa unijne graniczące z Ukrainą. Ciekawe czy tak „jastrzębie” nastawieni rządu to efekt przemyślenia braku działań w poprzednich miesiącach, gdy napłynęły ogromne ilości surowców rolnych z Ukrainy do Polski i w dużej części u nas pozostały, czy to jest gra pod zbliżające się wybory? No, ale jak nie patrzeć, małe żniwa się zaczęły wiec może nasi rolnicy skorzystają na wyższych cenach - jak skupujący je podniosą.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu na paryskiej giełdzie wczoraj wzrosły o 5,4 proc. i wyniosły 503,25 euro/t (2239 zł/t) i były o 25,4 proc. niższe niż przed rokiem.

Notowania kanadyjskiej canoli wzrosły o 1,0 proc. i wyniosły 841,70 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 3,0 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 0,03 proc. do 548,02 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 1,0 proc.

Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 5,45 proc. (503,25 euro/t- 2239 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 0,03 proc. (548,02 USD/t- 2171 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena wzrosła o 1,00 proc. (841,70 CAD/t- 2531 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.