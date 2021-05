Silny wzrost ceny rzepaku na paryskiej giełdzie

Wczorajsze notowania oleistych na światowych rynkach zakończyły się ponownie wzrostem cen i wyznaczeniem nowych szczytów. Rzepak na Matif z nowych zbiorów podrożał aż 3,5 proc. wyznaczając nowy szczyt notowań.

Trwa silna hossa na rynku nasion oleistych na światowych giełdach. Ceny praktycznie każdego dnia wyznaczają nowe rekordy notowań. Cena rzepaku z nowych zbiorów zbliżyła się wczoraj na MATIF do 2500 zł/t, natomiast rzepak ze starych zbiorów w Kanadzie pokonał granicę 1000 CAD/t- ponad 3100 zł/t. Wydaje się, że już teraz ceny są bardzo wysokie i atrakcyjne lub abstrakcyjne (patrz canola), jednak dużo wskazuje, że jeszcze to nie jest koniec wzrostów, a pozimy do jakich mogą dotrzeć notowania są wręcz dzisiaj niewyobrażalne.

Cena rzepaku na MATIF w kontrakcie sierpniowym wzrosła o 3,5 proc. i wyniosła 540,50 euro/t (2477 zł/t) i była o 44,4 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Uzyskana wczoraj cena jest najwyższa w historii notowań- dotyczy rzepaku z nowych zbiorów.

Notowania kanadyjskiej canoli wzrosły o 3,1 proc. i wyniosły 1003,1 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 116,9 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa w historii notowań. Amerykańska soja podrożała o 1,5 proc. i kosztowała 589,91 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 93,3 proc. Osiągnięta wczoraj cena jest najwyższa od 09 lipca 2013 r.

Rzepak MATIF, kontrakt sierpniowy - cena wzrosła o 3,49 proc. (540,50 euro/t - 2477 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 1,49 proc. (589,91 USD/t - 2246 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy - długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt majowy - cena wzrosła o 3,08 proc. (1003,10 CAD/t - 3116 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.