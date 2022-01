Soja na giełdzie w Chicago coraz droższa

Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się wzrostem cen. Najwięcej zyskała amerykańska soja- 2,3 proc. i jest najdroższa od końca pierwszej dekady sierpnia ub.r.

Notowania rzepaku na Matif w kontrakcie z dostawą w lutym wczoraj wzrosły o 1,2 proc. do 723,75 euro/t (3323) zł/t ) i są o 62,7 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Amerykańska soja wczoraj podrożała o 2,3 proc. do 529,10 USD/t i jest o 5,1 proc. droższa niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli wczoraj wzrosły o 0,2 proc. do 997,50 CAD/t i są wyższe o 43,9 proc. niż przed rokiem.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena wzrosła o 1,19 proc. (723,75 euro/t- 3323 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 2,33 proc. (529,10 USD/t- 2153 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 0,23 proc. (997,50 CAD/t- 3227 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.