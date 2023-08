Kilka miesięcy temu na portalu farmer.pl ukazał się wywiad z prezesem Zarządu KRIR, Wiktorem Szmulewiczem, w którym wyraził on swoją negatywną opinię o doradcach rolniczych w Polsce. Na słowa Szmulewicza postanowił odpowiedzieć dyrektor WODR Jacek Sommerfeld.

Sommerfeld: Odnoszę wrażenie, że słowa Wiktora Szmulewicza były poparte niedostateczną wiedzą o realiach publicznego doradztwa.

Zdarza się, że rolnicy wracają do doradców publicznych po nieprzyjemnych doświadczeniach z nierzetelnymi usługami komercyjnymi - zauważa Sommerfeld.

"W WODR doradcy wypracowują dodatkowe dochody udziałem w projektach. Staram się regulować postulaty pracowników premiami uznaniowymi".

Szmulewicz krytykuje doradców, Sommerfeld odpowiada

„Farmer”: Na początku roku na portalu farmer.pl ukazała się rozmowa z prezesem Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, Wiktorem Szmulewiczem, w której dość krytycznie wyraził się on o krajowym doradztwie rolniczym. Jakie to wywołało reakcje w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego?

Jacek Sommerfeld: Wypowiedź Wiktora Szmulewicza odbiła się negatywnym echem w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Padły w niej bolesne i niesprawiedliwe stwierdzenia, jakoby doradcy rolniczy byli niekompetentni i bali się rolników. Pracownicy ODR-ów czuli się tymi słowami skrzywdzeni.

Z czego może wynikać taka ocena ODR-ów przez prezesa KRIR?

Odnoszę wrażenie, że słowa te były poparte niedostateczną wiedzą o realiach publicznego doradztwa lub pojedynczym kontaktem, na bazie którego prezes zarządu KRIR wyrobił sobie taką opinię.

Jak zatem odniesie się pan do zarzutów Wiktora Szmulewicza? Czy dzisiejszy doradca w kontakcie w rolnikiem czuje się pewnie?

Nasi doradcy są do swojej pracy bardzo dobrze przygotowani, bezpośrednio kontaktują się z rolnikami i niejednokrotnie nawiązują z gospodarzami współpracę, która trwa przez kolejne pokolenia. Zależy mi na tym, by doradcy swoją wiedzę wzbogacali o szkolenia praktyczne, budowali kontakt i zaufanie rolników. Na co dzień widzę naocznie, że w WODR pracują ludzie, którzy oprócz wywiązywania się z codziennych obowiązków mają w sobie pasję.

Czy KRIR i ośrodki doradztwa współpracują ze sobą lub czy są płaszczyzny, na których powinny współpracować?

Z perspektywy moich dwóch lat na stanowisku dyrektora WODR współpracę obu instytucji oceniam bardzo dobrze. Pomimo tych niefortunnych słów Wiktora Szmulewicza zdecydowanie więcej było między Izbami a ośrodkami doradztwa porozumienia, niż konfliktów, przynajmniej na poziomie Wielkopolski.

Doradztwo publiczne versus komercyjne

Statystyki są nieubłagane: wystarczy przytoczyć wyniki kontroli NIK czy opublikowane w tym roku badania „Polska wieś i rolnictwo”, według których rolnicy coraz rzadziej udają się po wsparcie do publicznych ośrodków doradztwa rolniczego. Czy instytucja publicznego doradztwa ma jeszcze sens? W których obszarach prywatne doradztwo ma przewagę nad publicznym? I vice versa – gdzie publiczne ośrodki wygrywają z prywatnymi?

Doradcy komercyjni mają większe możliwości komunikacyjne; mają możliwość przemieszczania się do gospodarstw codziennie i nawiązują nowe kontakty z rolnikami; specjalizują się w wąskich dziedzinach i łatwo trafiają do odbiorców danego rodzaju poradnictwa. Dla doradców publicznych jest to trudniejsze, bowiem oprócz bezpośredniej pracy z gospodarzami pełnią dodatkowo obowiązki urzędników państwowych.

Doradztwo publiczne daje jednak gwarancję wiedzy, doradcy są na bieżąco z aktualnościami legislacyjnymi, odbywają dodatkowe szkolenia w szerokim zakresie tematycznym. ODR-y zapewniają bezpieczeństwo współpracy - w przypadku błędu doradcy jest możliwość reklamacji i zwrotu finansowego w ramach gwarancji, choć są to pojedyncze przypadki.

Poza tym doradztwo publiczne realizuje zdecydowanie więcej zadań niż prywatne. ODR-y uczestniczą we wszystkich kampaniach informacyjnych, zarówno rządowych, jak i regionalnych czy lokalnych. Prywatni doradcy zajmują się w zasadzie tylko usługami komercyjnymi.

Oczywiście – rolnicy powinni nadal mieć wybór na rynku doradczym zarówno usług komercyjnych, jak i publicznych. Jeżeli doradca publiczny jest profesjonalistą, to współpraca z gospodarstwami będzie miała stały charakter – a misją WODR jest, aby nasi pracownicy byli coraz lepsi. Nierzadko zdarza się, że rolnicy wracają do naszych doradców po nieprzyjemnych doświadczeniach z nierzetelnymi usługami komercyjnymi. Jak pokazała ostatnia kampania wnioskowa, w której realizowaliśmy porady dla rolników za darmo, jest miejsce zarówno dla doradztwa publicznego, jak i prywatnego.

Na czym polega misja publicznego doradztwa?

W tym roku doradztwo rolnicze w Polsce obchodzi stulecie swojego istnienia. Przez ten czas Ośrodki Doradztwa Rolniczego stały się instytucją o ugruntowanej pozycji. Zmieniły się czasy, ale nie zmieniła się misja. Naszym zadaniem jest słuchanie rolników, którzy sami wskazują nam, czego potrzebują i my się do tych oczekiwań dostosowujemy. Doradcy towarzyszą gospodarzom na dobre i złe, są dostępni w prawie każdej gminie i blisko praktyki; stanowią łącznik między administracją a rolnikami. To również nośnik nowoczesnych rozwiązań w produkcji rolniczej.

Jakie są Pana marzenia na następne lata funkcjonowania ODR-ów?

Jeszcze większy kontakt z rolnikiem: poprzez powołanie doradców w każdej gminie, instytucji mobilnego „doradcy na telefon”, platformy do zdalnego doradztwa on-line. Chciałbym, by oprócz wiedzy ogólnej, doradcy specjalizowali się w poszczególnych działach, np. agronomii, hodowli, produkcji zwierzęciej, tworzenia grup producenckich, rolniczego handlu detalicznego. Następne sto lat doradztwa widzę pod znakiem dalszej współpracy ze światem naukowym i wprowadzania jego osiągnięć oraz upowszechnianiem nowoczesnych rozwiązań do praktyki rolniczej. Chciałbym, aby w jeszcze większym stopniu poszerzała się współpraca z gospodarstwami demonstracyjnymi. Z korzyścią dla obu stron.

Sytuacja w ODR-ach

Z publicznych instytucji często dochodzą głosy, że przeznaczany na nie budżet zazwyczaj nie jest na tyle „rozciągliwy”, by zapewnić obywatelom kompleksową obsługę na wielu płaszczyznach. Dodatkowo pracownicy tzw. budżetówek często wyrażają niezadowolenie ze swoich stanowisk pracy, a przede wszystkim otrzymywanego wynagrodzenia, czego przykładem jest np. strajk w ARiMR. Co Pana zdaniem w ODR-ach wymaga najpilniejszego dofinansowania?

Idealnie byłoby, gdyby co najmniej na jeden powiat był dostępny przynajmniej jeden samochód służbowy, by poprawić komunikację doradców z rolnikami, a tym samym jakość świadczonych usług dla rolników. W ODR-ach działają związki zawodowe, które zgłaszają oddolne sugestie i apele pracowników, które są następnie przekazywane na spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i stopniowo realizowane. W ostatnich latach rośnie płaca minimalna; dodatkowo w WODR doradcy wypracowują dodatkowe dochody udziałem w projektach. Staram się regulować postulaty pracowników premiami uznaniowymi.

Jak w WODR wygląda rotacja pracowników? Czy dużo jest wakatów?

Sytuacja kadrowa jest stabilna. Następuje wymiana pokoleniowa – gdy pracownicy odchodzą z pracy, to głównie na emeryturę. Pojedyncze wakaty wynikają np. z urlopów macierzyńskich. Pozyskując nowych pracowników, zapewniamy im odpowiednie szkolenia i dofinansowujemy studia. Staramy się także otoczyć merytorycznym wsparciem młodych doradców. Ministerstwo pracuje nad wdrożeniem programu mentoringu.

Można spotkać się z głosami, że ODR-y powinny utrzymywać się z dotacji celowych z budżetu państwa i nie pobierać opłat za usługi wykonywane dla rolników. Jak odnosi się Pan do takich opinii?

Jestem zwolennikiem idei bezpłatnego doradztwa publicznego. Z drugiej jednak strony opłaty za usługi przeznaczane są na rozwój i poprawę jakości świadczonego poradnictwa – w tym również usług bezpłatnych.

Czy lokalne ośrodki doradztwa czują wystarczające wsparcie ze strony Centrum Doradztwa Rolniczego?

W podstawowym zakresie zdobywania uprawnień i ich poszerzania współpraca jest poprawna i zadowalająca. Widzę jednak potrzebę większego dostosowania Centrum Doradztwa Rolniczego do obecnych realiów, większej współpracy z nauką, nowoczesnymi technologiami i upowszechniania ich osiągnięć – nie poprzez teoretyzowanie, lecz praktykę, chociażby poprzez szkolenia i wyjazdy studyjne do gospodarstw demonstracyjnych

Dziękuję za rozmowę.