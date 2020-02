Spadek cen kontraktów na oleiste na giełdach

Piątkowe notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Rzepak na Matif potaniał o 0,7 proc.

Na europejskim rynku rzepaku trzeci tydzień trwa korekta notowań- po wcześniejszych wzrostach kwotowań (o 20 proc. w ciągu dziesięciu miesięcy). Od szczytu wyznaczonego 10 stycznia br. (421,50 euro/t) notowania obniżyły się o blisko 7 proc. W ostatnich dniach spadki cen rzepaku były napędzane silnie taniejącymi olejami roślinnymi. Przykładowo olej palmowy na giełdzie w Malezji potaniał (od szczytu 10 stycznia br.) aż o 16 proc. Silna zniżka cen olei to splot kilku czynników- ostatnio to głównie mniejszy popyt ze strony Indii i Chin oraz spadek cen ropy (efekt koronawirusa- mniejsze zapotrzebowanie na paliwo w związku z zawieszeniem lotów do Chin).

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie lutowym w piątek spadła o 0,7 proc. do 392,75 euro/t (1689 zł/t) i była o 5,0 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 3,3 proc. Notowania kanadyjskiej canoli w piątek obniżyły się o 1,2 proc. i wyniosły 450,50 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 6,6 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 4,0 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,4 proc. i kosztowała 320,58 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 4,7 proc., natomiast przez ostatni tydzień potaniała 3,3 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 0,70 proc. (392,75 euro/t-1689 zł/t).



Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,43 proc. (320,58 USD/t- 1250 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,29 proc. (450,50 CAD/t- 1328 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.