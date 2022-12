Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Rzepak na Matif potaniał o 0,6 proc.

Czwartek ponownie nie przyniósł większych rozstrzygnięć na światowym rynku oleistych, ceny spadły mniej niż jeden proc. nie zmieniając zasadniczo obrazu rynku z kilku ostatnich dni. Może jedynie dziwić zniżka amerykańskiej soi przy bardzo dobrych tygodniowych danych o wysyłkach eksportowych. W tygodniu kończącym się 8 grudnia sprzedano 2,9 mln t soi podczas gdy szacunki przed raportem wskazywały na maksymalnie 2,1 mln t. Była to jednocześnie druga co do wielkości tygodniowa sprzedaż soi w obecnym sezonie.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie spadły wczoraj o 0,6 proc. i wyniosły 558,50 euro/t (2616 zł/t) i były o 20,5 proc. niższe niż przed rokiem.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg potaniała o 0,8 proc. i kosztowała 868,00 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 13,2 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 0,8 proc. do 541,41 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 16,7 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 0,62 proc. (558,50 euro/t- 2616 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,59 proc. (541,41 USD/t- 2388 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt styczniowy- cena spadła o 0,82 proc. (868,00 CAD/t- 2819 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.