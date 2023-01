Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Rzepak na Matif potaniał o 0,7 proc. i jest najtańszy od 1,5 roku.

Siódmy z rzędu spadek ceny rzepaku

Kolejny dzień (siódma sesja z rzędu) notowań rzepaku na paryskiej giełdzie zakończył się spadkiem ceny i wyznaczeniem nowego minimum w obecnej fali spadkowej. Taniała również kanadyjska canola i amerykańska soja.

Poprawa pogody w Argentynie (deszcze) dołożyła swoje „trzy grosze” do i tak słabego sentymentu na rynku nie tylko soi, ale i pozostałych oleistych. Przypomnę, że susza w Argentynie wg styczniowego raportu USDA miała ograniczyć (w stosunku do raportu grudniowego) zbiory soi w tym kraju o 4 mln t do 45,5 mln t.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w lutym na paryskiej giełdzie spadły wczoraj o 0,7 proc. i wyniosły 529,25 euro/t (2497 zł/t) i były o 30,1 proc. niższe niż przed rokiem. Wczorajsza cena jest najniższa od 4 sierpnia 2021 r.

Kanadyjska canola wczoraj na giełdzie w Winnipeg potaniała o 0,8 proc. i kosztowała 806,70 CAD/t, a przez ostatni rok cena spadła o 21,1 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 1,1 proc. do 547,56 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 5,4 proc.

Rzepak Matif, kontrakt lutowy- cena spadła o 0,70 proc. (529,25 euro/t- 2497 zł/t).

Notowania lutowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,08 proc. (547,56 USD/t- 2368 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,76 proc. (86,70 CAD/t- 2613 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.