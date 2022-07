Wczorajsze notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach znacznie spadły. Rzepak na Matif potaniał o 3,3 proc.

Przyczyn wczorajszych spadków cen oleistych na światowych giełdach nie upatrywałbym w danych zawartych w raporcie USDA (zarówno dla soi jak i rzepaku raczej neutralne), ale w silnym- ok. 8 proc. spadku cen ropy do najniższych poziomów od ok. 3 mies.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu na paryskiej giełdzie spadły wczoraj o 3,3 proc. i wyniosły 675,00 euro/t (3263) zł/t) i były o 24,6 proc. wyższe niż przed rokiem.

Notowania kanadyjskiej canoli obniżyły się o 3,5 proc. i wyniosły 886,30 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 6,6 proc. Amerykańska soja wczoraj potaniała o 2,9 proc do 585,23 USD/t. Przez ostatnie dwanaście miesięcy cena soi wzrosła o 13,4 proc.

Wczoraj USDA opublikowała najnowszy miesięczny raport dotyczący m.in. prognoz produkcji rzepaku na świecie. W ciągu miesiąca podniesiono prognozę światowych zbiorów rzepaku o 0,48 mln t do rekordowych historycznie 80,80 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma być mniejsza o 0,25 mln t wobec prognozy sprzed miesiąca i ma wynieść 18,25 mln t (głownie za sprawą obcięcia o 0,2 mln prognoz we Francji- za sprawą suszy).



Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 3,30 proc. (675,00 euro/t- 3263 zł/t).

Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 2,94 proc. (585,23 USD/t- 2826 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt lipcowy- cena spadła o 3,52 proc. (886,30 CAD/t- 3283 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.