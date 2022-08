W piątek na światowych giełdach potaniały kontrakty terminowe na oleiste. Cena rzepaku na Matif spadła o 0,6 proc.

W piątek późnym popołudniem naszego czasu USDA opublikował najnowszy raport m.in. z prognozami światowej produkcji oleistych. Rekordowe prognozy produkcji soi i rzepaku nie sprzyjały piątkowym notowaniom tych nasion (szczegóły niżej). Również notowania ropy naftowej nie zachęcają do wzrostu cen oleistych (część olei roślinnych wykorzystywana jest do produkcji biopaliw). Co prawda w minionym tygodniu wystąpił niewielki wzrost cen, ale przypomnę, że tydzień wcześniej notowania ropy spadły o ok. 10 proc. i pomimo odreagowania znajdują się znacznie poniżej 100 USD/baryłę.

Nieco optymizmu może wnieść na rynek nasion oleistych wzrost cen olei roślinnych na światowych giełdach. W minionym tygodniu olej sojowy na CBOT podrożał o ponad 7 proc. i jest najdroższy od blisko dwóch miesięcy. Z kolei olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur podrożał przez tydzień o ponad 10 proc. i jest najdroższy od 1,5 mies.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie w piątek spadły o 0,6 proc. i wyniosły 656,25 euro/t (3073) zł/t, ) i były o 18,1 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak podrożał o 0,5 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek obniżyły się o 0,4 proc. i wyniosły 863,00 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 2,3 proc. W ujęciu tygodniowym canola podrożała o 1,5 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 2,4 proc. i kosztowała 613,33 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 19,1 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena podniosła się o 3,4 proc.

W sierpniowym raporcie USDA w bieżącym sezonie prognozuje wzrost globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu aż o 10,17 mln t do rekordowych 82,48 mln t (przez miesiąc prognoza wzrosła o 2,25 mln t). W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,75 mln t do 17,95 mln t, w Kanadzie wzrost ma wynieść aż 7,4 mln t do 20,0 mln t, na Ukrainie zbiory mają wzrosnąć o 0,29 mln t do 3,3 mln t, w Australii spaść o 0,25 mln t do 6,1 mln t. W Rosji zbiory mają być wyższe o 1,13 mln t i wynieść 3,9 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2022/23 wzrosną o 40,05 mln t do 392,79 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 2,6 mln t i wynieść 123,3 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien sięgnąć 24,0 mln t do rekordowych 149,0 mln t i w Argentynie wzrosnąć o 9,0 mln t do 51,0 mln t.

Komisja Europejska w raporcie opublikowanym pod koniec lipca br. prognozuje zbiory rzepaku w UE w sezonie 2022/23 na poziomie 18,0 mln t- o 1,0 mln t wyższym niż w poprzednim sezonie. Wśród największych unijnych producentów zbiory we Francji mają wzrosnąć o 0,7 mln t do 4,0 mln t, w Niemczech wzrost ma wynieść 0,3 mln t do 3,8 mln t i w Polsce spaść o 0,3 mln t do 2,9 mln t.

Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,57 proc. (656,25 euro/t- 3073 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 2,4 proc. (613,33 USD/t- 2788 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,45 proc. (863,00 CAD/t- 3075 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.