W ostatnim tygodniu notowania kontraktów zbożowych na światowych giełdach w większości spadły. Podrożała jedynie amerykańska kukurydza- o 1,5 proc.

W minionym tygodniu notowania zbóż na światowych rynkach w większości spadały. Przedłużenie o 120 dni porozumień o korytarzach humanitarnych do eksportu z Ukrainy m.in. zbóż drogą morską osłabiały nastroje wśród inwestorów. Ponadto nadal działają czynniki osłabiające zapał do odważniejszych zakupów- obawy przed ogólnoświatową recesją (m. in. wzrost zachorowań na COVID w Chinach, podwyżki stóp procentowych).

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek podrożała na Matif o 0,4 proc. do 325,75 euro/t (1533 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 9,7 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 0,5 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie styczniowym w piątek wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła 306,75 euro/t (1444 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 23,1 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 4,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek potaniała o 0,4 proc. i kosztowała 295,14 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 2,0 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 1,3 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 262,88 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 16,5 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o niespełna 1,5 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena wzrosła w piątek o 0,39 proc. (325,75 euro/t- 1533 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,43 proc. (295,40 USD/t- 1338 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt styczniowy- cena w piątek wzrosła o 0,41 proc. (306,75 euro/t- 1444 zł/t).

Wykres 6



Notowania styczniowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena wzrosła o 0,04 proc. (262,88 USD/t- 1192 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10