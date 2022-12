Miniony tydzień zakończył się spadkiem kontraktów zbożowych na świtowych giełdach. Większość z nich osiągnęła najniższe wartości od kilku miesięcy.

Trzy na cztery prezentowane poniżej kontrakty zbożowe osiągnęły w piątek najniższe kilkumiesięczne wartości notowań. Kukurydza na Matif osiągnęła najniższą cenę od pierwszej dekady lipca br., pszenica i kukurydza na CBOT jest najtańsza od sierpnia br.

Według KE zbiory pszenicy w UE w obecnym sezonie będą niższe o 2,0 mln t wobec poprzedniego sezonu i wyniosą 128,0 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory spadną we Francji o 1,7 mln t do 33,7 mln t, w Niemczech produkcja będzie wyższa o 1,2 mln t i wyniesie 22,5 mln t i w Polsce o 1,4 mln t do rekordowych historycznie 13,5 mln.

Według KE zbiory kukurydzy w UE w obecnym sezonie będą niższe o 20,0 mln t wobec poprzedniego sezonu i wyniosą 53,5 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory spadną we Francji o 4,5 mln t do 11,0 mln t, w Polsce produkcja będzie wyższa o 1,2 mln t i wyniesie 8,7 mln t i w Rumunii niższa o 7,4 mln t i wyniesie 7,5 mln t.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu w piątek potaniała na Matif o 1,6 proc. do 320,50 euro/t (1502 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 10,3 proc. Natomiast przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 1,9 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym w piątek spadła o 1,0 proc. i wyniosła 294,5 euro/t (1380 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 20,8 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 3,1 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym w piątek potaniała o 2,8 proc. i kosztowała 270,89 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 8,6 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 4,9 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 2,3 proc. i wyniosła 249,99 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 10,1 proc. Przez ostatni tydzień notowania wzrosły o spadły 4,9 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła w piątek o 161 proc. (320,50 euro/t- 1502 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 2,83 proc. (270,89 USD/t- 1205 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena w piątek spadła o 1,01 proc. (294,50 euro/t- 1380 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 2,31 proc. (249,99 USD/t- 1112 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.

Wykres 10