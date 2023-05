W minionym tygodniu na światowych giełdach potaniały kontrakty zbożowe. Najwięcej straciła pszenica na MATIF - 3,8 proc.

Dominują spadki cen zbóż

W ubiegłym tygodniu od poniedziałku do czwartku dominowały spadki cen kontraktów zbożowych na światowych giełdach. Dopiero w piątek większość zbóż podrożała. W piątek USDA opublikował miesięczny raport w którym po raz pierwszy przedstawiono prognozy światowej produkcji zbóż w nadchodzącym sezonie 2023/24. Z raportu wynika, że globalne zbiory zarówno pszenicy jak i kukurydzy będą na rekordowych poziomach (szczegóły poniżej).

Pszenica w kontrakcie z dostawą we wrześniu w piątek na MATIF podrożała o 1,2 proc. i kosztowała 234,75 euro/t (1067 zł/t), a w ujęciu r/r notowania spadły o 41,8 proc. Przez ostatni tydzień cena pszenicy obniżyła się o 3,8 proc.

Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie czerwcowym w piątek spadła o 0,2 proc. i wyniosła 226,50 euro/t (1029 zł/t), a przez ostatni rok obniżyła się o 36,9 proc. W ciągu tygodnia notowania spadły o 1,8 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie majowym w piątek podrożała o 1,7 proc. i kosztowa 229,46 USD/t. W ujęciu r/r notowania spadły o 46,8 proc. Przez ostatni tydzień cena obniżyła się o 3,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w maju na giełdzie w Chicago wzrosła o 0,1 proc. i wyniosła 249,30 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 22,2 proc. Przez ostatni tydzień notowania spadły o 3,1 proc.

Rekordowe prognozy zbiorów pszenicy i kukurydzy

12 maja br. Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m. in światowego bilansu zbóż. W raporcie po raz pierwszy przedstawiono prognozy zbiorów zbóż w nadchodzącym sezonie 2023/24. Globalne zbiory pszenicy w sezonie 2023/24 mają wynieść rekordowe 789,76 mln t - wzrost o 1,50 mln t wobec również rekordowego sezonu 2022/23). Zapasy końcowe w przyszłym sezonie prognozowane są na poziomie 264,34 mln t- o 1,94 mln t niższym niż szacowane na koniec obecnego sezonu.

Wśród najważniejszych światowych producentów i jednocześnie eksporterów pszenicy spadek zbiorów w nadchodzącym sezonie (wobec obecnego sezonu) oczekiwany jest w Rosji- o 10,5 mln t do 81,5 mln t, w Australii - o 10,0 mln t do 29,0 mln t, w Ukrainie- o 4,4 mln t do 16,5 mln t, i w Kazachstanie - o 2,4 mln t do 14,0 mln t.

Wzrost produkcji pszenicy prognozowany jest w Argentynie - o 6,95 mln t do 19,5 mln t, w Unii Europejskiej - o 4,66 mln t do 139,0 mln t, w Kanadzie- o 3,18 mln t do 37,0 mln t, w USA- o 0,26 mln t do 45,13 mln t. Z pozostałych państw - dużych producentów (ale nie eksporterów) - w Indiach zbiory mają wynieść 110,0 mln t (wzrost o 6 mln t) i w Chinach 140,0 mln t (wzrost o 2,28 mln t).

Według majowego raportu USDA światowe zbiory kukurydzy w nadchodzącym sezonie wyniosą rekordowe 1219,63 mln t- wzrost o 69,42 mln t wobec obecnego sezonu. Zapasy na koniec przyszłego sezonu mają wzrosnąć o 15,49 mln t do 312,90 mln t. W USA prognozowany jest wzrost produkcji o 39,0 mln t do 387,75 mln t, w Brazylii spadek ma wynieść 1,0 mln t do 129,0 mln t, na Ukrainie oczekiwany jest spadek o 5,0 mln t do 22,0 mln t, w Unii Europejskiej zbiory mają być wyższe o 11,33 mln t i wynieść 64,30 mln t, a w Argentynie wyższe o 17,0 mln t i wzrosnąć do 54,0 mln t.

Pszenica MATIF, kontrakt wrześniowy - cena wzrosła w piątek o 1,19 proc. (234,75 euro/t- 1067 zł/t).

Wykres 1.



Notowania wrześniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt majowy- cena wrosła o 1,67 proc. (229,46 USD/t- 955 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza MATIF, kontrakt czerwcowy - cena w piątek spadła o 0,22 proc. (226,50 euro/t- 1029 zł/t).

Wykres 6



Notowania zerwcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt majowy - cena wzrosła o 0,12 proc. (249,30 USD/t - 1038 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10