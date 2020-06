Spadek ceny rzepaku na paryskiej giełdzie

Wczorajsze notowania oleistych na światowych giełdach zakończyły się w mieszanych nastrojach. Rzepak na Matif potaniał o 0,7 proc.

W opublikowanym wczoraj przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w nadchodzącym sezonie prognozuje się wzrost globalnych zbiorów rzepaku (w stosunku do mijającego sezonu) o 2,59 mln t do 70,79 mln t. W Unii Europejskiej produkcja ma spaść o symboliczne 0,03 mln t do 16,8 mln t. Wzrosnąć ma w Kanadzie- o 0,9 mln t do 19,9 mln t, w Australii- o 0,97 mln t do 3,3 mln t i na Ukrainie- o 0,54 mln t do 4,0 mln t. W stosunku do raportu majowego obniżono prognozę zbiorów rzepaku w UE o 0,2 mln t oraz podwyższono prognozę produkcji w Australii o 0,2 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory soi w nadchodzącym sezonie wzrosną o 27,50 mln t do 362,85 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 15,59 mln t i wynieść 112,26 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien osiągnąć 7 mln t – do 131,0 mln t i w Argentynie- o 3,5 mln t do 53,5 mln t. Przez ostatni miesiąc nie zmieniono prognoz u wymienionych wyżej głównych światowych producentów.

Wczoraj na światowych rynkach powróciły silne spadki cen m.in. ropy i akcji. Ropa Brent i WTI potaniała o ok. 8 proc., natomiast główne indeksy akcji amerykańskich i europejskich obniżyły się w zakresie 4- 7 proc. Przyczyną silnych spadków cen są przypuszczenia, że tempo podnoszenia się światowych gospodarek po pandemii koronawirusa będzie wolniejsze oraz rosnące obawy o wystąpienie drugiej fali zakarzeń.

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie sierpniowym wczoraj spadła o 0,7 proc. i wyniosła 375,50 euro/t (1673 zł/t) i była o 2,7 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. Notowania kanadyjskiej canoli nie zmieniły się i wyniosły 467,80 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 2,3 proc. Amerykańska soja podrożała o 0,1 proc. i kosztowała 318,20 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 1,4 proc.

Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 0,73 proc. (375,50 euro/t-1673 zł/t).



Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt lipcowy- cena wzrosła o 0,06 proc. (318,20 USD/t- 1247 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt lipcowy- cena nie zmieniła się (467,80 CAD/t- 1369 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.