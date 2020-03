Spadek notowań oleistych na światowych rynkach

Piątkowe notowania kontraktów na oleiste na światowych giełdach zakończyły się w większości spadkiem cen. W ujęciu tygodniowym najwięcej stracił rzepak na Matif- 4,9 proc.

Miniony tydzień przyniósł spadki cen oleistych na światowych giełdach. Ale trzeba przyznać, że w porównaniu z tym co się działo na innych rynka były to kosmetyczne spadki. Strach przed koronawirusem pociągnął mocno w dół rynki akcji (o kilkanaście proc.) i niektóre surowce. Ropa Brent potaniała o 14,3 proc. do najniższego poziomu od lipca 2017 r., natomiast cena amerykańskiej ropy WTI spadła o 16,2 proc. Znacznie potaniał olej palmowy na giełdzie w Malezji (o 12,7 proc.) oraz olej sojowy (o 7,6 proc.).

Cena rzepaku na Matif w kontrakcie majowym w piątek spadła o 1,8 proc. do 380,25 euro/t (1649 zł/t) i była o 6,1 proc. wyższa niż o tej porze przed rokiem. W ujęciu tygodniowym notowania obniżyły się o 4,9 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek podniosły się o 1,4 proc. i wyniosły 452,80 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 2,8 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 3,4 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,3 proc. i kosztowała 324,63 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 1,6 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się 0,8 proc.

Rzepak Matif, kontrakt majowy- cena wzrosła o 1,81 proc. (380,25 euro/t-1649 zł/t).



Notowania majowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt marcowy- cena spadła o 0,31 proc. (324,63 USD/t- 1274 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend spadkowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt marcowy- cena wzrosła o 1,41 proc. (452,80 CAD/t- 1322 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.