Wczorajsze notowania zbóż na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. Najwięcej straciła kukurydza na CBOT po decyzji amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

Mniejszy niż oczekiwał rynek wzrost wymaganego zużycia biopaliw w przyszłym roku w USA zaproponowany przez EPA przełożył się na spadek cen kukurydzy do najniższych poziomów od pierwszej dekady lipca br. na paryskiej giełdzie oraz najniższych notowań amerykańskiej kukurydzy od trzeciej dekady sierpnia br. Przypomnę, że ok 40 proc. amerykańskiej kukurydzy wykorzystywane jest do produkcji bioetanolu. Szczegóły propozycji EPA w komentarzu do oleistych.

Pszenica w kontrakcie z dostawą w grudniu wczoraj na Matif potaniała o 0,2 proc. i kosztowała 325,75 euro/t (1528 zł/t), a w ujęciu r/r notowania wzrosły o 15,5 proc. Cena kukurydzy na paryskiej giełdzie w kontrakcie marcowym spadła 1,0 proc. i wyniosła 297,50 euro/t (1395 zł/t), a przez ostatni rok podniosła się o 24,0 proc.

Pszenica na CBoT w kontrakcie grudniowym potaniała o 1,7 proc. i wyniosła 278,79 USD/t, a przez ostatni rok obniżyła się o 2,5 proc. Cena kukurydzy w kontrakcie z dostawą w grudniu na giełdzie w Chicago spadła o 1,8 proc. i wyniosła 255,90 USD/t, a przez ostatni rok podniosła się o 13,6 proc.

Pszenica Matif, kontrakt grudniowy- cena spadła o 0,23 proc. (325,75 euro/t- 1528 zł/t).

Wykres 1.



Notowania grudniowych kontraktów terminowych na pszenicę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 2

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na pszenicę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 3



Pszenica CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,65 proc. (278,79 USD/t- 1252 zł/t).

Wykres 4



Na giełdzie w Chicago obecnie dominuje trend długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 5



Kukurydza Matif, kontrakt marcowy- cena spadła o 1,00 proc. (297,50 euro/t- 1395 zł/t).

Wykres 6



Notowania marcowych kontraktów terminowych na kukurydzę wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:Wykres 7

Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na paryskiej giełdzie dominuje tren długoterminowy wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 8



Kukurydza CBOT, kontrakt grudniowy- cena spadła o 1,81 proc. (255,90 USD/t- 1149 zł/t).

Wykres 9



Na wykresie kontynuacyjnym kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy spadkowy.

Wykres 10