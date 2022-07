W ujęciu tygodniowym ceny oleistych na światowych giełdach spadły od 1,4 proc. do 3,1 proc. Rzepak na Matif potaniał 2,6 proc.

W minionym tygodniu spadki cen dosięgły rynków akcji i surowców, w tym rolnych. Ropa naftowa przez tydzień potaniała od 5,5 proc. (Brent) do 6,9 proc. (WTI). Bardzo mocno zniżkowały oleje roślinne. Cena oleju palmowego na giełdzie w Kuala Lumpur spadła przez tydzień 12,2 proc., a olej sojowy na CBoT potaniał 4,0 proc. To nie sprzyja notowaniom nasion oleistych.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu na paryskiej giełdzie w piątek wzrosły o 0,9 proc. i wyniosły 675,25 euro/t (3249) zł/t, ) i były o 23,2 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał o 2,6 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek obniżyły się o 0,02 proc. i wyniosły 843,40 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 7,5 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 1,4 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,4 proc. i kosztowała 538,65 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 0,1 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena obniżyła się o 3,1 proc.

W lipcowym raporcie w bieżącym sezonie USDA prognozuje wzrost globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu aż o 8,13 mln t do rekordowych 80,23 mln t (przez miesiąc prognoza spadła o 0,57 mln t). W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,59 mln t do 17,85 mln t, w Kanadzie wzrost ma wynieść aż 7,4 mln t do 20,0 mln t, na Ukrainie zbiory mają wzrosnąć- o 0,19 mln t do 3,2 mln t w Australii spaść o 1,0 mln t do 5,4 mln t. Wśród największych unijnych producentów rzepaku USDA prognozuje zbiory na poziomie: w Niemczech- 3,7 mln t, we Francji- 3,6 mln t i w Polsce- 3,2 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2022/23 wzrosną o 38,65 mln t do 391,40 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 1,90 mln t i wynieść 122,61 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien sięgnąć 24,0 mln t do rekordowych 149,0 mln t i w Argentynie wzrosnąć o 9,0 mln t do 51,0 mln t.

Komisja Europejska w raporcie z końca czerwca br. prognozuje zbiory rzepaku w UE w sezonie 2022/23 na poziomie 17,9 mln t- o 0,9 mln t wyższym niż w poprzednim sezonie. Wśród największych unijnych producentów zbiory w Niemczech mają wzrosnąć o 0,3 mln t do 3,8 mln t, we Francji wzrost ma wynieść 0,6 mln t do 3,9 mln t i w Polsce spaść o 0,3 mln t do 2,9 mln t.

Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena wzrosła o 0,90 proc. (675,25 euro/t- 3249 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.



Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 0,39 proc. (538,65 USD/t- 2584 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy spadkowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 0,02 proc. (843,40 CAD/t- 3085 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy spadkowy.