W minionym tygodniu spadły ceny kontraktów na oleiste na światowych giełdach. Rzepak na Matif potaniał o 3,7 proc. w skali tygodnia.

W minionym tygodniu przez większość sesji taniały kontrakty na oleiste na światowych giełdach. W piątek Amerykański Departament ds. Rolnictwa (USDA) opublikował najnowszy miesięczny raport na temat m.in. światowego bilansu oleistych. Przed publikacją raportu ceny oleistych nieznacznie odbiegały od czwartkowego zamknięcia.

Spadki cen oleistych po publikacji raportu USDA

Po publikacji raportu o godz. 18-tej naszego czasu notowania wystrzeliły w górę, ale już po chwili inwestorzy przystąpili do sprzedaży spychając ceny w dół. Co prawda raport wykazał zgodnie z oczekiwaniami spadek prognoz zbiorów soi i rzepaku (szczegóły poniżej) to jednak oczekiwania rynku były znacznie większe, stąd taka nie inna reakcja.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w listopadzie na paryskiej giełdzie w piątek spadły o 1,0 proc. i wyniosły 456,25 euro/t (2032 zł/t ) i były o 30,8 proc. niższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak potaniał o 3,7 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek spadły o 1,5 proc. i wyniosły 761,90 CAD/t, a przez ostatni rok spadły o 11,7 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 4,5 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 0,8 proc. i kosztowała 514,86 USD/t. W ujęciu r/r cena soi spadła o 18,0 proc., natomiast przez ostatni tydzień notowań cena obniżyła się o 3,0 proc.

Spadek prognoz produkcji rzepaku na świecie

W najnowszym raporcie (opublikowanym w piątek 11 sierpnia br.) w obecnym sezonie USDA prognozuje spadek globalnych zbiorów rzepaku wobec poprzedniego sezonu o 2,47 mln t do 86,07 mln t (przez miesiąc prognozę obniżono o 1,35 mln t). W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 1,46 mln t do 21,0 mln t, w Kanadzie zbiory mają być na poziomie ubiegłorocznych- 20,3 mln t (przez miesiąc zmniejszono prognozę o 1,3 mln t), na Ukrainie zbiory mają wzrosnąć- o 0,6 mln t do 4,1 mln t i w Australii spaść o 3,4 mln t do 4,9 mln t.

Według raportu USDA światowe zbiory soi w sezonie 2023/24 wzrosną o 33,05 mln t do 402,79 mln t (przez miesiąc obniżono prognozy produkcji o 2,52 mln t). W USA prognozowana produkcja ma być niższa o 1,92 mln t i wynieść 114,45 mln t (przez miesiąc obniżono o 2,57 mln t), w Brazylii wzrost zbiorów powinien wynieść 7,0 mln t do rekordowych 163,0 mln t i w Argentynie wzrosnąć o 23,0 mln t do 48,0 mln t.



Rzepak Matif, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,07 proc. (456,25 euro/t- 2032 zł/t).

Notowania listopadowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy jest spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 0,76 proc. (514,86 USD/t- 2085 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest spadkowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt listopadowy- cena spadła o 1,46 proc. (761,90 CAD/t- 2295 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend spadkowy, średnioterminowy spadkowy i krótkoterminowy wzrostowy.