Spadkowy tydzień notowań oleistych na świecie

W minionym tygodniu notowania oleistych na światowych giełdach zakończyły się spadkiem cen. W ujęciu tygodniowym najwięcej straciła amerykańska soja- 4,8 proc.

Ostatni tydzień przyniósł dość znaczne spadki cen nasion oleistych na światowych giełdach. Przecenie uległy także oleje roślinne. Z jednej strony jest to korekta wcześniejszych wzrostów, ale z drugiej strony nieco rozczarowujące dane z ostatnich raportów USDA.

W opublikowanym w czwartek przez USDA najnowszym miesięcznym raporcie o światowym bilansie oleistych w nadchodzącym sezonie prognozuje się wzrost globalnych zbiorów rzepaku o 2,55 mln t do 74,05 mln t (o 3,6 proc.). W Unii Europejskiej produkcja ma wzrosnąć o 0,95 mln t do 17,2 mln t, w Kanadzie- o 1,5 mln t do 20,5 mln t, na Ukrainie- o 0,25 mln t do 3,0 mln t. Spadek produkcji oczekiwany jest w Australii- o 0,3 mln t do 3,7 mln t iw Rosji- o 0,22 mln t do 2,35 mln t.

Ostatnia prognoza Komisji Europejskiej natomiast przewiduje wzrost produkcji rzepaku w UE w nadchodzącym sezonie o 0,3 mln t do 16,7 mln t. Wśród największych unijnych producentów zbiory mają być wyższe (wobec mijającego sezonu) w Niemczech- o 0,27 mln t i wyniosą 3,79 mln t oraz we Francji- o 0,02 mln t do 3,26 mln t. W Polsce produkcja ma spaść o 0,23 mln t do 2,67 mln t.

Według ostatniego raportu USDA światowe zbiory soi w nadchodzącym sezonie wzrosną o 21,46 mln t do 385,53 mln t. W USA prognozowana produkcja ma być wyższa o 7,34 mln t i wynieść 119,88 mln t, w Brazylii wzrost zbiorów powinien wynieść o 7 mln t – do 144,0 mln t i w Argentynie- o 5,0 mln t do 52,0 mln t.

Na rynku olei roślinnych w ujęciu ostatniego tygodnia notowania były spadkowe. Olej palmowy na giełdzie w Kuala Lumpur w minionym tygodniu potaniał o 8,3 proc. Natomiast cena oleju sojowego na CBoT spadła o 6,1 proc.

Cena amerykańskiej ropy WTI w minionym tygodniu wzrosła o 1,9 proc. i jest najdroższa od października 2018 r. Cena ropy Brent przez tydzień podniosła się o 1,1 proc. i osiągnęła cenę najwyższa od maja 2019 r.

Notowania rzepaku w kontrakcie z dostawą w sierpniu (nowe zbiory) spadły w piątek o 2,5 proc. do 516,75 euro/t (2311) zł/t, ) i były o 36,8 proc. wyższe niż o tej porze przed rokiem. Przez ostatni tydzień rzepak z nowych zbiorów stracił 3,9 proc.

Notowania kanadyjskiej canoli w piątek spadły o 0,1 proc. i wyniosły 871 CAD/t, a przez ostatni rok wzrosły o 86,2 proc. W ujęciu tygodniowym canola potaniała o 3,7 proc. Amerykańska soja potaniała w piątek o 2,3 proc. i kosztowała 554,27 USD/t. W ujęciu r/r cena soi wzrosła o 74,2 proc., natomiast przez ostatni tydzień obniżyła się o 4,8 proc.

Rzepak Matif, kontrakt sierpniowy- cena spadła o 2,45 proc. (516,75 euro/t- 2311 zł/t).

Notowania sierpniowych kontraktów terminowych na rzepak wyrażone w złotych przedstawia poniższy wykres:



Na poniższym wykresie kontynuacyjnym kontraktów na rzepak notowanych na Matif dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy jest wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.



Soja CBOT, kontrakt lipcowy- cena spadła o 2,30 proc. (554,27 USD/t- 2037 zł/t).



Na giełdzie w Chicago na soi dominuje trend wzrostowy- długoterminowy, średnioterminowy jest wzrostowy, krótkoterminowy wzrostowy.



Canola WCE, kontrakt lipcowy- cena spadła o 0,09 proc. (871 CAD/t- 2648 zł/t).



W Winnipeg na canoli dominuje długoterminowy trend wzrostowy, średnioterminowy wzrostowy i krótkoterminowy wzrostowy.